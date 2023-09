Siedem nowości w jesiennej ramówce TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Jesienią w TVN Style siedem nowych programów

• Po wakacyjnej przerwie z premierowymi odcinkami powrócą także kolejne serie znanych już produkcji.

Marzena Rogalska jesienią w dwóch programach. Na antenie zadebiutuje wieczorny talk-show(od 2 października), w którym gośćmi dziennikarki będą znane i lubiane osobowości nie tylko z pierwszych stron gazet. Na oglądających czekają zaskakujące i pełne humoru rozmowy na różne tematy. Dzięki Marzenie, gwiazdy będą miały okazję zaprezentować się z nieznanej dotąd strony, a widzowie będą mogli liczyć na zdrową dawkę dobrego humoru w poniedziałkowe wieczory. Marzena powróci także z drugim sezonem(od 8 października) w którym pokaże nam od kulis życie kolejnych wyjątkowych i oryginalnych rodzin. W programie zobaczymy między innymi rodzinę cyrkową, łowców duchów czy klan Romów.Jesienią w nowej odsłonie zobaczymy również Agatę Młynarską, która tym razem poprowadzi nie tylko program, ale również... taksówkę. Na siedzenie pasażera zaprosi krewnych oraz przyjaciół gwiazd polskiego showbiznesu, z którymi odbędzie szczere rozmowy. W programie(od 1 października) nie zabraknie nieznanych do tej pory historii z życia celebrytów, ciekawostek i zakulisowych opowieści. Ile w nich prawdy? To będzie mogła potwierdzić tylko podróżująca w ślad za taksówką gwiazda słuchająca całej rozmowy.Na antenę TVN Style w nowym formatem zawita także Anna Nowak - Ibisz, która żadnej pracy się nie boi. W programie(od 6 września) udowodni, że żadne zajęcie nie jest jej straszne. W każdym odcinku spróbuje swoich sił w innym zawodzie - od pracy na złomowisku po bycie kominiarką. Zgłębiając tajniki różnych profesji, przekroczy nie tylko własne granice, ale również udowodni, że kobiet nic nie jest w stanie powstrzymać.O kobiecej sile i pasji (w każdym wieku) opowie także program(od 5 października). Format pokaże, że seniorki mają siłę! Poznamy w nim bohaterki, które żyją pełnią życia i nie boją się przygód, a właśnie na emeryturze znalazły czas na realizowanie zupełnie nowych lub nieco zapomnianych pasji. Jedną z nich będzie Krysia - wrażliwa, spontaniczna, zawsze elegancka i zadbana emerytka z Białegostoku. Kocha modę, odkrywanie nowych rzeczy oraz oryginalność. W głębi duszy pozostała młodą, pełną optymizmu dziewczyną. W programie pojawi się także DJ Wika - najstarsza w Polsce didżejka, której charyzma i umiejętności potrafią rozgrzać każdy parkiet.Jesienią na antenie TVN Style zagoszczą również(od 8 października). Bohaterkami programu będą młode kobiety, które postanowiły wyjechać poza granice Polski, aby studiować, uczyć się języka i poznawać świat. Dowiemy się od nich jak wygląda proces zdobywania stypendium, poznamy patenty na budżetowe podróże i życie w obcym kraju. Wspólnie z nimi odwiedzimy miejsca spoza turystycznego szlaku oraz usłyszymy, jak odnaleźć się w międzynarodowej społeczności studentów. Naszym młodym bohaterkom towarzyszyć będziemy na uczelni, w poznawaniu miasta, załatwianiu spraw, a także podczas niezapomnianych studenckich imprez.Ciekawych świata i zagranicznych wojaży zainteresuje również program(Od 3 września) W tej serii do rywalizacji o tytuł mistrzów organizacji wakacji staną dwie pary pasjonatów podróżowania - Kasia i Kuba, którzy swoje wyprawy relacjonują w social mediach, tworząc profil Podróż Odbyta, a także Hanna Zborowska Neves, której w programie towarzyszyć będą na zmianę bliskie jej osoby - mama Maria Winiarska, siostra Zosia, przyjaciółka czy dzieci. W założonym wcześniej i ograniczonym budżecie nasi bohaterowie po swojemu zorganizują każdą z wypraw, odwiedzając nie tylko najdalsze zakątki świata - od Omanu i Peru po Malediwy i polskie Podlasie. Każdy wyjazd będzie okazją do wykorzystania patentów na tanie i sprytne podróżowanie.Jesienią mistrzowskim planowaniem popiszą się nie tylko podróżnicy, ale również wedding plannerzy, a wszystko za sprawą(od 1 października). W programie poznamy pary, które podjęły spontaniczną decyzję o powiedzeniu sobie sakramentalnego "tak" lub odnowieniu przysięgi małżeńskiej. Swoje scenariusze na realizację tego planu przedstawią im dwa duety prowadzących: stylista Piotr Sałata wraz wedding planner Dariusz Zwadowski, a także znane z programu "Ach ten ślub" Agnieszka Winnicka i Magda Socha-Włodarska. Autorzy bliższego nowożeńcom planu przejdą do jego ekspresowej realizacji, aby bohaterowie odcinka mogli celebrować swoją miłość w wymarzonych okolicznościach.Z kolejnym sezonem powrócą również(od 29 października)- rodzinne relacje ponownie zostaną wystawione na próbę w egzotycznych okolicznościach. Tym razem duety składające się z teściowej oraz synowej lub zięcia odwiedzą m.in. Tajlandię czy Portugalię.Jesienią na antenie TVN Style pojawi się też 9. seria programu(od 12 września). Krzysztof Miruć podejmie się nowych projektowych wyzwań, przeprowadzając zarówno wielkie metamorfozy całych mieszkań, jak i mniejsze remonty w salonach, sypialniach czy kuchniach. Jak zwykle nie zabraknie wnętrzarskich inspiracji, praktycznych rozwiązań oraz remontowych porad.