Specjalna oferta SkyShowtime. Obniżona cena subskrypcji przez rok

Łukasz Szewczyk

• Platforma SkyShowtime wprowadza nową ofertę promocyjną

Wrzesień miesiącem specjalnych promocji na platformach streamingowych. Kilka dni temu informowaliśmy o specjalnej ofercie Disney+ , teraz do gry wkracza najmłodsza na polskim rynku platforma SkyShowtime.W ramach oferty specjalnej, nowi użytkownicy zyskają dostęp do SkyShowtime w promocyjnej cenieprzez okres 12 miesięcy. Po tym okresie 24,99 zł miesięcznie, z możliwością rezygnacji w każdym momencie. Z oferty można skorzystać pod dedykowanym adresem do 30 września 2023 rokuPrzypomnojmy, że SkyShowtime to europejski serwis streamingowy, wspólne przedsięwzięcie firm Comcast i Paramount Global. Platforma oferuje hollywoodzkie tytuły oraz lokalne produkcje, Od filmów i seriali pochodzących z najlepszych wytwórni, jak Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock, aż po produkcje SkyShowtime Original, w tym polski serial "Warszawianka"