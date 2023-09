Drugi sezon serialu "Archista" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• "Archiwista" wraca do gry

• Mikos (Henryk Talar) w swoim zaciszu rozpracowuje kolejne, archiwalne sprawy. W rozwiązywaniu kryminalnych zagadek pomaga mu młoda policjantka Hania - w tej roli widzowie zobaczą Annę Kraszewską.

owy sezon "Archiwisty" to nie tylko kolejne zagadki kryminalne, ale również walka policji z organizacją potężniejszą niż lokalna mafia. Głównego bohatera, Henryka Mikosa dopadają demony przeszłości. Mroczne tajemnice związane z jego byłą żoną i pasierbem, które były mocnym akcentem kończącym pierwszy sezon, będą miały poważne konsekwencje. Czy zemsta przestępczego świata dosięgnie Henryka? Jedno jest pewne: Mikos nie zaprzestanie walki o sprawiedliwość."Archiwista2" to nie tylko scenariusz, oparty na autentycznych sprawach kryminalnych, ale przede wszystkim obsada. Do postaci, znanych już z pierwszego sezonu m.in. - Henryka Mikosa (Henryk Talar), Ryszarda Żelaznego (Mirosław Zbrojewicz), Marii (Aleksandra Justa), Izy Konopki (Maria Gładkowska) czy Mirosława Strączka (Rafał Mohr) dołączają nowi bohaterowie. Hania Buczak (Anna Kraszewska), prywatnie córka przyjaciela komendanta Ryszarda zostaje przydzielona do współpracy z Henrykiem, czym Archiwista nie jest zachwycony. Jacek Szoka (Józef Pawłowski) to młody policjant, który po skończeniu elitarnej szkoły policyjnej i kilku latach kariery wraca na stare śmieci. W podejrzane sprawy zamieszany będzie Waldemar Bożyński (Artur Żmijewski) - szanowany obywatel miasta, uważany za nieszczęśliwego ojca synów, którzy zeszli na przestępczą drogę, nie do końca jest tym, za kogo się podaje oraz jego żona Barbara Bożyńska (Małgorzata Pieczyńska), która kontaktuje się potajemnie w imieniu męża ze światem zewnętrznym. Natomiast Wokal (Marcin Bosak) wykonuje przestępcze zlecenia Bożyńskiego.Nowy sezon "Archiwisty" składa się z 10 odcinków, do których zdjęcia realizowane były w klimatycznych lokalizacjach w Żyrardowie, Warszawie, Konstancinie-Jeziornie i Pruszkowie.Emisja premierowych odcinków serialu "Archiwista 2" w piątki o godz. 20.35 (od 8 września) na antenie TVP1.