Premiera trzeciego sezonu serialu "Belfer" w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Po 7 latach kultowa produkcja wraca na ekrany.

• Wciągająca intryga kryminalna, rozgrywająca się w małomiasteczkowym Małomorzu, zagadkowa fabuła rozpoczynająca się powrotem w rodzinne strony i rejsem klasy maturalnej, podczas którego znika jeden z uczniów.

W trzecim sezonie odkrywany "nowego" Pawła Zawadzkiego, dojrzałego, naznaczonego wcześniejszymi, trudnymi doświadczeniami. To człowiek, który był uwikłany w relacje ze służbami, przeszedł przez więzienie, żeby finalnie zostać oczyszczonym z zarzutów. To ojciec, który dla bezpieczeństwa rodziny zrezygnował z rodzicielstwa. Patrzymy na znanego nam bohatera, ale patrzymy na niego inaczej. Dawny "samotny jeździec", o którym nie wiedzieliśmy dużo wraca do rodzinnego miasta. Zamieszkuje w rodzinnym domu, obserwujemy jego relacje z ojcem (Kapitan, Jacek Koman) i innymi postaciami z przeszłości - przede wszystkim dawną miłością - Ewą Krawiec (Roma Gąsiorowska)- aktualnie Panią podkomisarz lokalnej policji. Poznajemy genezę postaci, skąd się wzięła i dlaczego jest takim człowiekiem, jakim dał się poznać we wcześniejszych sezonach.I ta warstwa została bardzo silnie dostrzeżona i wyróżniona w recenzjach. Krytycy podkreślili, że twórcy nie tylko mistrzowsko poradzili sobie z kryminalnym aspektem, ale równie dobrze odnajdują się w sferze obyczajowej.W całej historii ponownie prym wiodą młode postacie grane przez wschodzące gwiazdy. Michael Zieliński, Wiktoria Kruszczyńska, Hubert Miłkowski, Karolina Kowalska czy Kamil Pudlik bez kompleksów stanęli na planie obok tak znanych nazwisk jak Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, Jacek Koman, Marek Kalita, Mirosław Baka, Katarzyna Herman, czy Agata Kulesza.Młodzi bohaterowie są magnetyczni, wiarygodni, naturalni. Tworzą jednocześnie tło i esencję serialu. Chwalony jest ich talent, który sprostał nawet trudnym wyzwaniom scenariuszowym. To nowy zestaw aktorski, który spod skrzydeł Canal+ wchodzi do polskiej branży filmowej. Nic w tym zaskakującego, Canal+ od lat wspiera młodych adeptów sztuki aktorskiej. Tak było przy okazji poprzednich sezonów, przez plany których przewinęło się wielu zdolnych wschodzących aktorów (Józef Pawłowski, Mateusz Więcławek, Patryk Pniewski, Sandra Drzymalska, Michalina Łabacz, czy Eliza Rycembel), ale nie tylko. Młode pokolenie dało się również zauważyć w innych produkcjach Canal+ takich jak "Klangor" (Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno), czy "Żmijowsko" (Kamila Urzędowska, aktualnie rola Jagny w ekranizacji "Chłopów" - koprodukcji Canal+, Hanna Koczewska, Stanisław Cywka).. Dwa pierwsze odcinki nowego sezonu są już dostępne w serwisie Canal+ Online, premiera kolejnych co tydzień.