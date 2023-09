Żużlowy weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• Rewanżowe spotkania półfinałowe na torach PGE Ekstraligi oraz początek rywalizacji o finał w 1. i 2. Lidze Żużlowej.

• Do tego największy turniej padla na świecie, Greenweez Paris Major Premier Padel

Sezon żużlowy wkracza w decydującą fazę i już w najbliższy weekend kibice "czarnego sportu" poznają finalistów PGE Ekstraligi, czyli najlepszej żużlowej ligi świata. W parze Tauron Włókniarz Częstochowa - Platinum Motor Lublin rywalizacja jest już raczej rozstrzygnięta, bo aktualny Mistrz Polski wygrał w Częstochowie różnicą aż 18 punktów i spotkanie w Lublinie będzie raczej formalnością. Inaczej sprawa wygląda w drugim półfinale, w którym o awans do finału walczą For Nature Solutions KS Apator Toruń oraz Betard Sparta Wrocław. W pierwszym meczu padł remis 45:45, a najlepszym zawodnikiem meczu był Emil Sajfutdinow. Lider Apatora w sześciu startach zdobył komplet 18 punktów i znacząco pomógł swojej drużynie. W rewanżu, do którego dojdzie na torze we Wrocławiu, Betard Sparta będzie musiała sobie radzić bez kontuzjowanego Taia Woffindena. Dodatkowo poobijany jest również Artiom Łaguta, który w poniedziałek w lidze angielskiej zaliczył upadek. To sprawia, że w opinii wielu ekspertów drużyna z Wrocławia nie jest już tak "murowanym" faworytem i wszystko może się w tym spotkaniu wydarzyć.Tychże emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach, gdzie rozpocznie się rywalizacja w półfinałach. Niepokonana w tym sezonie ENEA Falubaz Zielona Góra zmierzy się z Arged Malesą Ostrów Wielkopolski, która do walki o finał awansowała z pozycji "lucky losera" - zespół, który przegrał w ćwierćfinale najmniejszą różnicą punktów. Zielonogórzanie są niekwestionowanym faworytem i każdy inny scenariusz niż ich awans do finału będzie ogromną sensacją. W drugiej parze zmierzą się ze sobą ROW Rybnik oraz Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Oba zespoły przystąpią do meczu osłabione brakiem swoich liderów. W drużynie z Rybnika nie zobaczymy Patricka Hansena, który po dramatycznym upadku w Ostrowie walczy o powrót do pełnej sprawności. Natomiast ekipa z Bydgoszczy będzie musiała radzić sobie bez Wiktora Przyjemskiego, u którego po upadku w Lublinie wykryto obrzęk szpiku zęba obrotnika i trzonu C2. To oznacza, że utalentowany żużlowiec musi zrobić sobie przerwę w startach.To nie koniec, bo fani "speedway'a" będą mogli ekscytować się także emocjami na drugoligowym poziomie rozgrywek. Czas na pierwsze spotkania półfinałowe. W sobotnie popołudnie w Canal+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym Canal+ Online kibice będą mogli obejrzeć rywalizację zwycięzcy rundy zasadniczej z czwartą drużyną tabeli. Texom Stal Rzeszów na wyjeździe zmierzy się z Grupą Azoty Unią Tarnów. Faworytem tego spotkania jest Stal, którą wszyscy eksperci wymieniają jako głównego kandydata do awansu do I ligi. Jednak o wszystkim zadecyduje sportowa rywalizacja na torze.Trwa największy turniej padla na świecie, Greenweez Paris Major Premier Padel. Rywalizacja najlepszych zawodniczek i zawodników odbywa się na obiektach Roland Garros. Na czele z kortem centralnym, zlokalizowanym na obiekcie Philippe-Chatrier.Padel to prężnie rozwijająca się dyscyplina sportu na świecie. Furorę robi przede wszystkim w Hiszpanii, gdzie w padla gra już ponad 6 milionów osób. Jednak również w innych krajach zyskuje coraz większą liczbę fanów oraz zawodników.Decydujące spotkania turnieju Greenweez Paris Major Premier Padel dostępne będą w CANAL+ online oraz Canal+ Sport i Canal+ Sport 2. Sobotnie półfinały w Paryżu rozpoczną się o 14:00 i potrwają do późnych godzin nocnych. Natomiast w niedzielę poznamy zwycięzców turnieju damskiego oraz męskiego. O 14:00 rozpocznie się finał turnieju kobiet, a od 16:30 wystartuje najważniejsze spotkanie rywalizacji mężczyzn. Mecze komentowane będą przez m.in. Leszka Orłowskiego oraz Łukasza Cyrańskiego.Niedzielne przedpołudnie to idealny czas na przegląd piłkarskich wydarzeń. Michał Kołodziejczyk zaprasza nagdzie w lekkiej, śniadaniowej formule poruszone zostaną najważniejsze piłkarskie tematy. Nie zabraknie w nim najistotniejszych informacji z boisk, analiz i komentarzy, a także gorących dyskusji i sporów. Gośćmi niedzielnego programu będą Zbigniew Mucha, Andrzej Janisz, Wojciech Marczyk oraz Bartosz Gleń.Plan transmisji:Sobota (9 września):• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Edward Durda, Krzysztof Cegielski• 16:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech DankiewiczStudio: Robert Sitnicki, Mirosław JabłońskiNiedziela (10 września):• 10.00(Canal+ Sport)• 13:40 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Krzysztof CegielskiStudio: Piotr Bugajny, Dawid StachyraReporterzy: Natalia Pietrucha, Julia Pożarlik• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk MalitowskiStudio: Michał Łopaciński, Jacek Gajewski• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Łopaciński, Marek Cieślak, Patryk Malitowski, Piotr Kaczorek, Leszek Demski