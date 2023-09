Wszystkie mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji i Lidze Europy na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Od sezonu 2021/2022 Viaplay ma wyłączna prawa do wszystkich meczów Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA w Polsce.

• Tej jesieni, po raz pierwszy od ośmiu lat, kibice będą mogli emocjonować się zmaganiami dwóch polskich klubów w fazie grupowej tych rozgrywek!

Dla Rakowa Częstochowa będzie to absolutny debiut w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Wcześniej dwukrotnie razy z rzędu aktualni mistrzowie Polski odpadali na ostatniej prostej kwalifikacji do Ligi Konferencji. Teraz o sukcesie, bo za taki należy uznać awans do Ligi Europy, zadecydował udział w IV rundzie el. Ligi Mistrzów, w której Częstochowianie okazali się minimalnie słabsi od FC Kopenhaga.W grupie D Ligi Europy Raków trafił na atrakcyjnych rywali, bowiem o awans walczył będzie z włoską Atalantą Bergamo, portugalskim Sportingiem Lizbona oraz austriackim Sturmem Graz. W barwach ostatniego z wymienionych klubów występuje Szymon Włodarczyk, który tego lata trafił do Austrii z Górnika Zabrze.Poprzedni sezon ligowy Atalanta zakończyła na 5. miejscu w tabeli Serie A. Sporting natomiast uplasował się na 4. miejscu w lidze. Portugalska drużyna grała również w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie zajęła 3. miejsce. W Lidze Europy Sporting odpadł w ćwierćfinale po przegranym dwumeczu z Juventusem. Z kolei Sturm poprzedni sezon zakończył na 2. miejscu w austriackiej Bundeslidze. Drużna ta przed rokiem również grała w Lidze Europy i zajęła 4. miejsce w tabeli. Co ciekawe, była to grupa, w której wszyscy uczestnicy po 6 spotkaniach mieli na koncie po 8 punktów i o rozstrzygnięciach zadecydowały bilanse bramkowe.Plan transmisji:(21 września godz. 21:00)(5 października, godz. 18:45)(26 października, godz. 18:45)(9 listopada, godz. 21:00)(30 listopada, godz. 18:45)(14 grudnia, godz. 21:00)W decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa uporała się z duńskim FC Midtjylland. Dwumecz ten był niezwykle zacięty, a o końcowym rozstrzygnięciu zadecydowały dopiero rzuty karne. W fazie grupowej przeciwnikami stołecznej drużyny będą holenderskie AZ Alkmaar, angielska Aston Villa z reprezentantem Polski, Mattym Cashem w składzie oraz bośniacki Zrinjski Mostar.Aston Villa to bez wątpienia jedna z najmocniejszych drużyn w tej edycji Ligi Konferencji. Podopieczni Unaia Emery'ego są siódmym zespołem poprzedniego sezonu Premier League i mają w składzie wielu byłych i obecnych reprezentantów swoich krajów. Zawodnicy AZ Alkmaar, podobnie jak wicemistrzowie Polski, pokonali czwartą rundę kwalifikacji dopiero po serii rzutów karnych, eliminując norweskie SK Brann. AZ to czwarta drużyna holenderskiej Eredivisie w poprzednim sezonie, a zarazem półfinalista Ligi Konferencji.Grupę uzupełnia Zrinjski Mostar, czyli mistrz Bośni i Hercegowiny. Zawodnicy z Mostaru grają w tym sezonie na europejskiej arenie od początku lata. Po przegranych bojach o prawo gry w Lidze Mistrzów i relegacji do eliminacji Ligi Europy, w decydującej fazie play-off ulegli austriackiemu LASK Linz, aby ostatecznie zameldować się w fazie grupowej Ligi Konferencji.Plan transmisji:(21 września, godz.18:45)(5 października, godz. 21:00)(26 października, godz. 21:00)(9 listopada, godz.18:45)(30 listopada, godz. 21:00)(14 grudnia, godz. 18:45)