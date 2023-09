Liga NFL i Rugby World Cup 2023 w kanałach Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• Kanały sportowe Polsatu będą transmitować najlepszą ligę futbolu amerykańskiego National Football League oraz tegoroczną edycję prestiżowego turnieju Rugby World Cup.

Rugby World Cup to turniej rozgrywany co cztery lata. Tegoroczna edycja jest zaledwie dziesiątąw 200-letniej historii rugby jako dyscypliny sportu, ale RWC to uznana światowa marka. Zdaniem organizatorów to trzecia, po Igrzyskach Olimpijskich i piłkarskim Mundialu, największa impreza sportowa świata. Liczby zdają się potwierdzać ten stan rzeczy. Budżet RWC 2023 wynosi 600 milionów euro. Na trybunach zasiądzie 2,5 mln kibiców, a za sprawą transmisji do 182 krajów liczba telewidzów osiągnie co najmniej 800 milionów. Rugby World Cup 2023 odbędzie się we Francji w dniach od 8 września do 28 października. Kanały sportowe Polsatu pokażą wszystkie 48 meczów, które zostaną rozegrane w 10 największych francuskich miastach, m.in. w Marsylii, Nicei, Tuluzie, Bordeaux oraz rzecz jasna w Paryżu. Turniej komentować będą: były zawodnik AZS AWF Warszawa oraz Orkana Sochaczew, a od wielu lat dziennikarz Polsatu Sport, Robert Małolepszy. Wspierać będzie go prawdziwa legenda polskiego rugby, reprezentant i 15-krotny Mistrz Polski, Andrzej Kopyt. Widzom towarzyszyć będą także głosy innych byłych kadrowiczów: Pawła Lipkowskiego i Mariusza Liedela. Pierwsza transmisja już w piątek o 21:15 w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport Premium 2. Mecze Francji z 3-krotnym mistrzem świata, Nową Zelandią, poprzedzi ceremonia otwarcia turnieju. Tylko w pierwszy weekend RWC kanały sportowe Polsatu pokażą aż siedem meczów. Pierwszy miesiąc zmagań to faza grupowa, po której osiem najlepszych reprezentacji zagra w fazie pucharowej. Ćwierćfinały odbędą się 14 i 15 października, a półfinały w dniach 20-21.10. Wielki finał zaplanowany jest na 28.10, a dzień wcześniej odbędzie się mecz o brąz.National Football League została utworzona w 1920 roku, a obecny sezon będzie już 104. Udział wezmą w nim 32 drużyny, podzielone na dwie konferencje (AFC oraz NFC). Po trwającym 18 tygodni sezonie zasadniczym, 13 stycznia rozpocznie się faza play-off. Wielki finał z udziałem najlepszych drużyn AFC i NFC, znany jako Super Bowl, odbędzie się 11 lutego. Kanały sportowe Polsatu będą pokazywały NFL przez trzy sezony. Co tydzień transmitowane będą dwa spotkania, w tym jedno niedzielne. Pierwszy mecz, New England Patriots - Philadelphia Eagles, już w niedzielę 10 września o godzinie 22:20 w Polsacie Sport Fight. Oprócz sezonu regularnego i play-offów, widzowie zobaczą także mecze transmitowane w amerykańskie Święto Dziękczynienia, a także mecz gwiazd znany jako Pro Bowl oraz magazyn podsumowujący każdy tydzień rozgrywek. W gronie komentatorów znaleźli się znawcy ligi NFL, Andrzej Kostyra i Jędrzej Stęszewski. Obydwaj w przeszłości komentowali już mecze tych rozgrywek w Polsacie Sport, w tym między innymi słynny Super Bowl. Kanały sportowe Polsatu od kilku sezonów pokazują także mecze drużyny Panthers Wrocław w European Football League czyli europejskim odpowiedniku ligi NFL.