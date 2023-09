SkyShowtime stawia na produkcje oryginalne. Wzmacnia zespół programowy

Łukasz Szewczyk

Monty Sarhan, szef SkyShowtime, ogłosił, że Kai Finke, poprzednio manager wysokiego szczebla w serwisie Netflix w regionie EMEA, dołączył do SkyShowtime jako Chief Content Officer.- skomentował Sarhan.Finke pracować będzie w amsterdamskim biurze SkyShowtime i podlegać będzie bezpośrednio Sarhanowi. W nowej roli Finke poprowadzi zespół programowy i będzie nadzorował dynamicznie rozwijający się obszar związany w dużej mierze z produkcjami oryginalnymi SkyShowtime. Odpowiedzialny będzie za strategię programową, nadzorowanie jakości oferty rozrywkowej, merchandising i planowanie, a także za produkcje oryginalne i zakupy SkyShowtime.Finke przechodzi do SkyShowtime z Netflixa, gdzie był jednym z członków zespołu w regionie EMEA i obejmował stanowisko Director of Content na wielu rynkach europejskich. Przez ponad dwadzieścia lat zajmował się produkcją, dystrybucją międzynarodową i zakupami, w tym dla monachijskiego dystrybutora Telepool i Vodafone. Ma silne relacje z wiodącymi twórcami, producentami, dystrybutorami i programami telewizyjnymi w całej Europie oraz udokumentowane doświadczenie we wprowadzaniu rozrywki zarówno w językach lokalnych na rynkach SkyShowtime, a także dla globalnej publiczności.- powiedział Kai Finke.W tym roku serwis SkyShowtime udostępni dziesięć seriali oryginalnych, m.in. "Bosé", "Codename: Annika, Fleeting Lies", "Poker Face", "The Invisible Ladies", "The Winner" i "Warszawianka". Kai Finke będzie głównie skupiał się na pozyskiwaniu i rozwijaniu nowych, interesujących dla lokalnych subskrybentów projektów na wszystkich rynkach SkyShowtime. Będzie także w bliskiej współpracy z udziałowcami SkyShowtime oraz kadrą zarządzającą, planując pozyskiwanie, angażowanie i utrzymywanie subskrybentów.Jon Farrar zdecydował się opuścić SkyShowtime w nadchodzących miesiącach.