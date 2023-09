Wielkie Derby Śląska z komentarzem po śląsku w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• W piątek (15 września) rozegrane zostaną Wielkie Derby Śląska. Śledź

• Przebieg spotkania 8. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Górnik Zabrze - Ruch Chorzów w serwisie streamingowym Canal+ Online również po śląsku.

Starcie Górnika Zabrze z Ruchem Chorzów to bez wątpienia jeden z najbardziej emocjonujących momentów sezonu, elektryzujący kibiców piłkarskich w całej Polsce. Derby Śląska swoją wyjątkowość zawdzięczają długoletniej tradycji i wyjątkowemu zaangażowaniu fanów obu zespołów. Ostatnia potyczka Górników z Niebieskimi miała miejsce jeszcze w sezonie 2015/2016, gdzie dwukrotnie z tarczą zawody kończyli chorzowianie. Jakim rezultatem zakończy się piątkowe spotkanie?Aby jeszcze bardziej podkreślić wyjątkowość atmosfery tego wielkiego wydarzenia, Canal+ przygotował również specjalny komentarz alternatywny po śląsku. To dodatkowy element, który wprowadzi jeszcze większą nutę lokalnego kolorytu do transmisji. W rolę komentatorów wcielą się dziennikarz naszej stacji Remigiusz Kula oraz znany aktor, rodowity Ślązak - Bogdan Kalus.Mecz na antenie Canal+ Sport skomentują Bartosz Gleń oraz Marcin Baszczyński. Komentarz alternatywny w wykonaniu Remigiusza Kuli i Bogdana Kalusa dostępny będzie wyłącznie w serwisie streamingowym Canal+ Online.