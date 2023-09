"Rytmy dwójki". Gwiazdy i ich przeboje w nowym show TVP2

Łukasz Szewczyk

• TVP2 na jesień przygotowała nowy muzyczny show "Rytmy Dwójki".

• Osiem tygodni, osiem muzycznych sław, a u ich boku najciekawsi polscy wokaliści. W roli głównej zaś wielkie polskie przeboje.

Edyta Górniak, Natasza Urbańska, Alicja Węgorzewska, Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Tomasz Szczepanik i Rafał Brzozowski - to właśnie oni stworzą duety z najzdolniejszymi i najciekawszymi uczestnikami programów muzycznych TVP. Każdy kolejny odcinek to nowe duety i nowe wykonania największych polskich przebojów od czasów międzywojnia po współczesność. Wybór piosenek jest nieprzypadkowy. Każda z nich jest z jakiegoś powodu ważna dla gwiazdy, która wykona ją w programie. Wiąże się z osobistą historią, wspomnieniem, ma wartość sentymentalną...​Publiczność w studio przez siedem tygodni będzie wybierać najlepszą piosenkę odcinka. W ósmym finałowym odcinku usłyszymy zwycięskie utwory z całego cyklu. To spośród nich wyłoniony zostanie największy przebój "Rytmów Dwójki". O tym, która piosenka wygra w wielkim finale, zdecydują wyłącznie telewidzowie w głosowaniu SMS.Program poprowadzi duet: Izabella Krzan znana widzom z "Pytania na śniadanie" i "Koła Fortuny" oraz Sandra Kubicka, która niedawno dała się poznać jako prowadząca show "Love me or leave me". Wykonawcom towarzyszyć będzie orkiestra pod batutą Grzegorza Urbana, a Marek Sierocki zaprezentuje krótką historię każdego przeboju. Zwieńczeniem wieczoru będzie występ gwiazdy specjalnej odcinka.W pierwszym tygodniu w duetach z gwiazdami zaśpiewają: Tadeusz Seibert, Jerzy Grzechnik, Antek Smykiewicz, Łukasz Drapała, Zuzanna Piech, Julia Szarlińska, Wioletta Malenda i Karol Dziedzic. Z kim znajdą się w parze? Jakie przeboje wykonają? Która piosenka awansuje do wielkiego finału? Pierwsze wybory gwiazd dotyczące muzycznego partnera oraz repertuaru poznamy już za tydzień w premierowym odcinku "Rytmów Dwójki". Tego wieczoru poznamy także pierwsze werdykty widzów. TVP2 zaprasza w piątek 15 września o godz. 22:00.​