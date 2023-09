Rekordowa oglądalność US Open w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Rosnąca popularność transmisji z turniejów Wielkiego Szlema przyniosła Eurosportowi 1 rekordową oglądalność w historii relacji z US Open

Przez minione dwa tygodnie anteny Eurosportu i Eurosportu Extra w Playerze wypełnione były transmisjami z ostatniego w sezonie turnieju Wielkiego Szlema, czyli US Open. Pasjonująca rywalizacja na Flushing Meadows cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Turniej oglądało na żywo średnio 92 tys. widzów, co jest najlepszym wynikiem w historii relacji z US Open w Polsce. Średni udział Eurosportu 1 w rynku w trakcie turnieju wyniósł 1,7%, co oznacza 31-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Najwyższą widownię zgromadził mecz drugiej rundy, w którym Iga Świątek pokonała Darię Saville - spotkanie oglądało średnio 552 tys. osób. Bardzo wysoką oglądalność osiągnęły też finały US Open. Mecz o tytuł, w którym Coco Gauff wygrała z Aryną Sabalenką śledziło średnio 211 tys. widzów, a niedzielny finał mężczyzn pomiędzy Novakiem Djokoviciem i Daniiłem Miedwiediewem oglądało 180 tys. osób. Użytkownicy Eurosportu Extra w Playerze, w którym dostępne były wszystkie mecze US Open na żywo i z odtworzenia, spędzili na oglądaniu nowojorskiego turnieju około 25% czasu więcej niż przed rokiem - w sumie w serwisie obejrzeli aż 50 mln minut relacji z Flushing Meadows.TVN Warner Bros. Discovery podejmuje wiele działań na rzecz popularyzacji tenisa. Na antenach Eurosportu pokazywane są najważniejsze mecze Australian Open, Roland-Garros i US Open, a w Eurosporcie Extra w Playerze każde spotkanie tych trzech turniejów. W ostatnich latach również widzowie TVN mogli oglądać wszystkie finały Wielkiego Szlema z udziałem Igi Świątek. Dzięki relacjom wysłanników grupy w Melbourne, Paryżu i Nowym Jorku informacje o wielkoszlemowej rywalizacji docierają do widzów Eurosportu, TVN i TVN24. W studiach towarzyszących transmisjom eksperci objaśniają głębiej szczegóły rozgrywek, a media społecznościowe kanału publikują materiały, w których komentatorzy Eurosportu przybliżają sylwetki najlepszych zawodników, opowiadają historyczne ciekawostki oraz zwracają uwagę na najważniejsze aspekty rozgrywek.- powiedział Bogdan Czaja, Dyrektor Eurosportu w Polsce i Group Vice President Programming & Operations TVN Warner Bros. Discovery.Nowojorski turniej był bardzo szeroko relacjonowany w mediach społecznościowych Eurosportu oraz na stronie eurosport.pl. Na profilach stacji na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i YouTube opublikowano blisko 1000 postów, które wygenerowały prawie 45 mln odsłon i ponad 15 mln wyświetleń wideo.