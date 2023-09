Stając po stronie wroga. Serial "Coyote" na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Granica amerykańsko-meksykańska jest jedną z najpilniej strzeżonych na świecie, a pracujący na niej funkcjonariusze każdego dnia stawiają czoła licznym niebezpieczeństwom, związanym z przemytem towarów i ludzi.

• Ben przez 32 lata był jednym z nich. Gdy los stawia go w sytuacji bez wyjścia, staje po ciemnej stronie, gdzie zacierają się granice pomiędzy dobrem a złem

Co musi się wydarzyć, by człowiek o nieposzlakowanej dotąd opinii zaczął łamać wszystkie zasady, jakimi dotychczas się kierował? Ben Clemens (Michael Chiklis) jest strażnikiem granicznym, którego żaden 'Kojot', czyli przemytnik żerujący na ludzkiej naiwności i desperacji nie życzyłby sobie spotkać na swojej przestępczej drodze. Krótko przed rozpoczęciem emerytury mężczyzna odnajduje podziemny tunel biegnący z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Już wkrótce zda sobie sprawę, że choć ta droga liczy jedynie kilka mil, prowadzi do zupełnie innego świata, w którym próżno szukać sprzymierzeńców. Gdy nieumyślnie pomaga ciężarnej kobiecie gangstera uciec od partnera, sprawy zaczynają szybko nabierać tempa. Pasmo nieprzewidzianych zdarzeń wciąga byłego pogranicznika w świat przemytu i zorganizowanej przestępczości.'Coyote' to nie tylko opowieść o przenikaniu się dobra i zła. To również bezprecedensowy obraz pogranicza amerykańsko-meksykańskiego. Bohater zostaje zmuszony do współpracy z ludźmi, z którymi niegdyś walczył, poznaje ich historie, co powoduje wewnętrzny konflikt. Jednocześnie nadrzędnym celem Bena jest ochrona własnej rodziny i swojego życia. Manewruje na granicy dwóch światów, zaczynając dostrzegać szarości, które wcześniej dla niego nie istniały. Okazuje się również, że bezwzględnego niegdyś stróża prawa nękają demony przeszłości.Serial 'Coyote' jest dziełem Michelle MacLaren, która stoi również za takimi hitami, jak nagrodzone Złotymi Globami i nagrodami Emmy 'Breaking Bad' i 'Gra o Tron' oraz serial 'Better Call Saul'. W główną rolę wciela się tu Michael Chiklis, nagrodzony Złotym Globem dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym za występ w serialu 'Świat gliniarzy'. W pozostałe postacie wcielają się George Pullar ('Stonefish', 'Fighting Season'), Octavio Pisano ('Prawo i porządek: Sekcja specjalna', 'Miasto zła'), Natalia Cordova-Buckley ('Agenci T.A.R.C.Z.Y.', 'Niszczycielka'), Mark Feuerstein ('Skazany na śmierć: Sequel', 'Wet Hot American Summer: 10 lat później') i wielu innych.Wszystkie odcinki serialu 'Coyote' będą dostępne na Viaplay od 17 września