Nowy sezon Ligi Mistrzów w piłce ręcznej na antenach Eurosportu

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się kolejna edycja Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze.

• W fazie grupowej wystąpią Industria Kielce i Orlen Wisła Płock. W pierwszej kolejce mistrzowie Polski zmierzą się z Aalborg Handbold, a Nafciarze zagrają z FC Porto

Sezon Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych 2023/24 na antenach Eurosportu rozpocznie się od transmisji meczu Industria Kielce - Aalborg Handbold w środę o 18:20. W czwartek o 20:40 rozpocznie się z kolei transmisja spotkania FC Porto - Orlen Wisła Płock. Oba mecze pokaże na żywo Eurosport 1, a każde spotkanie Ligi Mistrzów dostępne będzie na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.Piłka ręczna będzie towarzyszyła widzom Eurosportu i użytkownikom Playera nie tylko w środy i czwartki przy okazji meczów Ligi Mistrzów, ale także w weekendy, gdy rozgrywane są spotkania KGHM Zagłębia Lubin w Lidze Mistrzyń oraz we wtorki podczas meczów Ligi Europejskiej z udziałem KHGM Chrobrego Głogów i Górnika Zabrze. W styczniu stacja pokaże z kolei Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn z udziałem reprezentacji Polski. Turniej, którego gospodarzami będą Niemcy rozegrany zostanie w dniach 10-28 stycznia.Mecze piłki ręcznej w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Playerze komentować będą Iwona Niedźwiedź, Piotr Karpiński, Michał Wszołek, Michał Świrkula, Krzysztof Bandych i Marek Rudziński.W ubiegłym sezonie Orlen Wisła Płock była o krok od awansu do Final Four, ale na drodze Nafciarzy stanął Magdeburg. Niemiecki zespół pokonał później w finale Ligi Mistrzów Industrię Kielce, która po raz drugi z rzędu zajęła drugie miejsce w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach piłki ręcznej. ​