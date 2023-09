Filmowa jesień w Netflixie. Wśród premier "Uciekające kurczaki: Era nuggetsów"

Łukasz Szewczyk

• Filmowa jesień z Netflixem

"Uciekające kurczaki: Era nuggetsów" / Netflix

W jesiennej ofercie filmowej platformy Netflix znajdą się pozycje od dramatów dla koneserów i wstrząsających dokumentów po trzymające w napięciu thrillery i filmy dla całej rodziny. Na ekranie pojawią się popularne gwiazdy, takie jak laureat Oscara Mahershala Ali, nominowana do Oscara Annette Bening, Emily Blunt, Bill Burr, nominowany do Oscara Bradley Cooper, nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch, laureat Oscara Benicio Del Toro, Colman Domingo, Phoebe Dynevor, Chris Evans, nominowany do Oscara Michael Fassbender, nominowany do Oscara Ralph Fiennes, laureatka Oscara Jodie Foster, Jennifer Garner, nominowany do Oscara Ethan Hawke, nominowany do Oscara Djimon Hounsou, laureatka Oscara Julianne Moore, nominowana do Oscara Carey Mulligan, Thandiwe Newton, Brandy Norwood, laureatka Oscara Natalie Portman, laureatka Oscara Julia Roberts, Chris Rock, Gina Rodriguez, Adam Sandler, nominowany do Oscara Sylvester Stallone, laureatka Oscara Tilda Swinton, Justin Timberlake i nie tylko.Premiery filmowe Netflixa:(już dostępny) to mocne kino prawdy. W serii poruszających wywiadów ten dokument śledczy ujawnia instytucjonalne tuszowanie przypadków wykorzystywania seksualnego i przedstawia fakty zebrane przez sygnalistów walczących o wymierzenie sprawiedliwości przeciwko jednej z niegdyś najbardziej wyidealizowanych i cieszących się największym zaufaniem amerykańskich organizacji.(od 15 września). Hadley (Haley Lu Richardson) spóźnia się na lot z Nowego Jorku do Londynu i przypadkiem spotyka na lotnisku Olivera (Ben Hardy), który od razu wpada jej w oko. Długa wspólna noc w samolocie mija w mgnieniu oka, ale po wylądowaniu na Heathrow para zostaje rozdzielona, a odnalezienie się w chaosie wydaje się niemożliwe. Czy los zainterweniuje, aby zmienić tych współpasażerów w bratnie dusze?(od 15 września). Historia Augusto Pinocheta, który -- jak się okazuje -- wcale nie umarł, ale jest podstarzałym wampirem. Po 250 latach na tym świecie Pinochet, który ma już dość swojej hańby i rodzinnych konfliktów, postanawia w końcu na zawsze pożegnać się życiem.(od 19 września). Mike Veeck dorastał w cieniu swojego ambitnego ojca Billa Veecka, właściciela drużyny Chicago White Sox uhonorowanego w Baseball Hall of Fame. Veeckowie zyskali ogromną sławę w świecie zawodowego baseballu z powodu rozrywek, które wprowadzili na boiskach, takich jak wydarzenia z nagrodami, wieczory tematyczne, fajerwerki i nie tylko. Kiedy więc Bill zaprosił syna na ostatni mecz sezonu drużyny White Sox w 1975 roku, Mike uznał, że to jego szansa, aby udowodnić ojcu swoją wartość. Jednak wszystko gwałtownie się skończyło, gdy Mike storpedował karierę swojego ojca, wszczynając zamieszki podczas feralnej Nocy Zniszczenia Disco. Odsunięty od swojego ulubionego sportu Mike spędził kilka dekad, próbując odbić się od dna, odkupić swoje winy i kontynuować rodzinne tradycje. Reżyserami filmu "Święty od drugich szans" są nagrodzony Oscarem Morgan Neville ("O krok od sławy") i Jeff Malmberg ("Marwencol"). To zaskakujący, pełen ciepła i miejscami zabawny film, który opowiada historię o powrocie innym niż wszystkie.(od 22 września). Gdy dzieci najlepszych tajnych agentów nieświadomie pomagają potężnemu programiście uwolnić wirus komputerowy, który daje mu kontrolę nad całą technologią, same muszą zostać szpiegami, aby uratować nie tylko swoich rodziców, ale także cały świat.(od 27 września). Ekranizacja popularnego opowiadania Roalda Dahla o bogaczu, który dowiaduje się o istnieniu guru, który widzi bez użycia oczu, i postanawia sam opanować tę sztukę, by móc oszukiwać w grach hazardowych.(od 6 października). Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakim się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.(od 13 października). W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily (Phoebe Dynevor) a jej chłopakiem Lukiem (Alden Ehrenreich) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu -- oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły. "Fair Play" pokazuje skutki zderzenia władzy z ludzkim ego. W pozostałych rolach występują Eddie Marsan, Rich Sommer i Sebastian De Souza.(od 17 października) opowiada o pierwszym -- i jedynym -- razie, gdy "opętanie przez demona" zostało oficjalnie wykorzystane jako linia obrony w procesie o morderstwo w USA. Ta niezwykła historia zawierająca relacje z pierwszej ręki na temat rzekomego opętania przez diabła i szokującego morderstwa zmusza do refleksji nad naszym strachem przed nieznanym.(od 20 października). Trzej najlepsi kumple zostają ojcami w późnym wieku i okazuje się, że muszą walczyć z dyrekcją podstawówki, prezesami z pokolenia milenialsów i wszystkim, co powstało po 1987 roku.(od 27 października). Liza Drake (Emily Blunt) jest samotną matką, która właśnie straciła pracę i nie ma już siły. Przypadkowe spotkanie z przedstawicielem handlowym firmy farmaceutycznej Pete'em Brennerem (Chris Evans) sprawia, że wkracza na ścieżkę korzystną pod względem ekonomicznym, ale wątpliwą pod względem etycznym, angażując się w nielegalną działalność. Problemy z coraz bardziej niezrównoważonym szefem (Andy Garcia), pogarszający się stan zdrowia córki (Chloe Coleman) i rosnąca świadomość szkód, jakie powoduje jej firma, zmuszają Lizę do ponownego zastanowienia się nad życiowymi wyborami. "Recepta na przekręt" to ostre i odkrywcze spojrzenie na to, co jedni robią z desperacji, a inni z chciwości. Film wyreżyserował zdobywca nagrody BAFTA David Yates, jego producentem jest Lawrence Grey, a w rolach głównych wystąpili także Catherine O'Hara, Jay Duplass i Brian d'Arcy James.(w październiku). W powojennej Hiszpanii Narcisa (Aria Bedmar), młoda nowicjuszka o nadprzyrodzonych siłach, przybywa do szkoły dla dziewcząt w dawnym klasztorze, aby podjąć się pracy nauczycielki. Mijają dni, a ją zaczynają dręczyć dziwne wydarzenia i coraz bardziej niepokojące sytuacje, doprowadzając ją w końcu do rozwikłania kłębka okropnych tajemnic, które otaczają klasztor i prześladują jego mieszkańców.(od 1 listopada). Przyjaciółki Carole i Alex to dwie genialne złodziejki - obie są atrakcyjne i bezwzględne, dzięki czemu nigdy nie dały się złapać. Zmęczone ciągłym ukrywaniem się, zgadzają się na jeszcze jeden napad i proszą porywczego Sama, aby im pomógł w ostatnim zadaniu - czego nigdy wcześniej nie robiły. Nie zdają sobie sprawy z tego, że misja okaże się zupełnie inna, niż ktokolwiek mógł się spodziewać.(od 3 listopada). Oparty na niesamowitej prawdziwej historii o wytrwałości, przyjaźni i triumfie ludzkiego ducha film "NYAD" to kronika pasjonującego rozdziału w życiu światowej klasy sportsmenki Diany Nyad. Trzy dekady po zrezygnowaniu z udziału w maratonach pływackich na rzecz kariery wybitnej dziennikarki sportowej, w wieku 60 lat, Diana (w tej roli czterokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening) postanawia spełnić swoje odwieczne marzenie -- pokonać wpław liczącą 177 kilometrów trasę z Kuby na Florydę, często nazywaną "Everestem pływania". Pragnąc zostać pierwszym człowiekiem, który pokona ten dystans bez klatki chroniącej przed rekinami, Diana rozpoczyna ekscytującą, czteroletnią podróż ze swoją najlepszą przyjaciółką i trenerką Bonnie Stoll (w tej roli dwukrotna zdobywczyni Oscara Jodie Foster) oraz oddanym zespołem żeglarskim.(od 3 listopada). Już od niemal 50 lat Sylvester Stallone dostarcza wspaniałej rozrywki milionom widzów, wcielając się w bohaterów kultowych serii takich, jak "Rocky", "Rambo" czy "Niezniszczalni". Ten retrospekcyjny dokument pokazuje mało znane oblicze nominowanego do Oscara aktora, scenarzysty, reżysera i producenta, zestawiając jego inspirującą historię z legendarnymi kreacjami aktorskimi, które powołał do życia.(od 10 listopada). Katastrofalne pudło sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą w międzynarodowej obławie, w której -- jak utrzymuje -- nie ma nic osobistego.(od 15 listopada). Nagrodzony Oscarem reżyser Roger Ross Williams przenosi na ekran książkę dr. Ibrama X. Kendiego "Stamped from the Beginning". Ta wydana w 2016 roku pozycja wyróżniona National Book Award opowiada historię rasistowskich idei oraz ich potężnego wpływu na historię Ameryki.Dokumentalna adaptacja Williamsa wykorzystuje efektowne animacje, aby zobrazować postacie i wydarzenia -- zarówno te dobrze znane, jak i te nieco zapomniane, historyczne oraz współczesne. Czołowe badaczki tematu oraz aktywistki dr Angela Davis, Honorée Fanonne Jeffers, Brittany Packnett Cunningham, dr Jennifer L. Morgan oraz dr Kendi prezentują wnikliwy obraz tego, jak rasistowskie motywy i obrazy rozwinęły i zakorzeniły się w amerykańskiej kulturze.(od 16 listopada). Przy okazji Bożego Narodzenia Jackie nigdy nie zapomina wysłać pełnej przechwałek kartki do starej znajomej z college'u, Charlotte, która niezmiennie, jak co roku, czuje się z tego powodu jak kupka nieszczęścia. Gdy za sprawą zbiegu okoliczności Charlotte wraz z rodziną trafia wprost do pełnego świątecznej atmosfery domu Jackie, postanawia skorzystać z okazji, aby dowieść, że życie dawnej przyjaciółki nie jest tak idealne, jak mogłoby się wydawać. W rolach głównych Heather Graham, Brandy, Jason Biggs i Matt Cedeño.(od 17 listopada). Bayard Rustin był architektem epokowego marszu na Waszyngton w 1963 roku oraz jednym z najznamienitszych aktywistów i organizatorów w historii. Nieustępliwie podważał autorytety oraz nigdy nie przepraszał za to, kim był, w co wierzył i kogo pragnął. Przeszedł do historii, po czym świat o nim zapomniał. "Rustin" to film wyreżyserowany przez George'a C. Wolfe'a, zdobywcę nagrody DGA oraz pięciokrotnego laureata nagrody Tony, z uhonorowanym nagrodą Emmy Colmanem Domingo w roli głównej. Ukazuje życie wyjątkowego człowieka, który wraz z Martinem Lutherem Kingiem Jr., Adamem Claytonem Powellem Jr. i Ellą Baker odważył się marzyć o lepszym świecie i zainspirował ludzi do marszu ku wolności. Producentami filmu są nagrodzony Oscarem Bruce Cohen, Tonia Davis ze studia Higher Ground oraz George C. Wolfe. W gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy sławy takie, jak Chris Rock, Glynn Turman, Jeffrey Wright i Audra McDonald.(od 21 listopada). W tej animowanej muzycznej komedii o dorastaniu, która opowiada o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka, aktor i komik Adam Sandler ("Hotel Transylwania", "Od wesela do wesela") jest całkowicie w swoim żywiole, gdy użycza głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali, dzieląc terrarium z żółwim kumplem (Bill Burr). Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca...(od 30 listopada). Jess i Bill Walker starają się utrzymać silne więzi w rodzinie w miarę jak ich dzieci dorastają, stają się bardziej niezależne i coraz mniej z nimi związane. Pewnego dnia, zupełnie przypadkiem, dają sobie powróżyć, po czym w najważniejszym dniu swojego życia budzą się i odkrywają, że doszło do zamiany ciał. Czy rodzinie Walkersów uda się zjednoczyć, aby awans, rozmowa wstępna do college'u, umowa i kwalifikacja do drużyny piłkarskiej okazały się sukcesem? Jennifer Garner i Ed Helms we wzruszającej komedii familijnej w reżyserii McG na podstawie książki "Bedtime For Mommy" autorstwa Amy Krouse-Rosenthal.(od 8 grudnia). Rodzinne wakacje przybierają zupełnie nieoczekiwany obrót, gdy w nocy przybywa dwoje nieznajomych szukających schronienia po cyberataku, który z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.(od 15 grudnia) to długo wyczekiwany sequel najbardziej dochodowej animacji zrealizowanej w technologii poklatkowej wszech czasów, czyli "Uciekających kurczaków". Za produkcję filmu odpowiada wielokrotnie nagrodzona Oscarem i BAFTĄ firma Aardman ("Zwierzo-zwierzenia", "Wallace i Gromit", "Baranek Shaun", a jego reżyserem jest nominowany do Oscara i nagrody BAFTA Sam Fell ("Paranorman" i "Wpuszczony w kanał"). Po ucieczce z farmy Tweedy'ego, podczas której o mało nie zginęła, Ginger znalazła wreszcie to, o czym marzyła -- spokojne schronienie na wyspie, na której całe stado mogło zapomnieć o zagrożeniu ze strony ludzi. Kiedy Ginger i Rocky'emu wykluwa się dziewczynka o imieniu Molly, świeżo upieczona mama nie posiada się ze szczęścia. Jednak pozostałe kurczaki muszą zmierzyć się z nowym i przerażającym zagrożeniem. Ginger i jej ekipa nie wahają się ani chwili -- choć stawką jest niedawno zdobyta wolność, wkraczają do akcji.(od 20 grudnia) nietuzinkowa historia nieposkromionej miłości na całe życie, opowiada o relacji dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina oraz Felicii Montealegre Cohn Bernstein, będąc jednocześnie hołdem dla życia, sztuki i rodziny.(od 20 grudnia). Zack Snyder, twórca takich filmów, jak "300", "Człowiek ze stali" i "Armia umarłych", przedstawia "Rebel Moon", epicką produkcję z gatunku science fantasy. Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora (Sofia Boutella). Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce, Kora zbiera grupkę outsiderów, powstańców, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których łączy potrzeba odkupienia i zemsty. W bitwie o losy galaktyki powstaje nowa armia bohaterów.(w grudniu). Po 20 latach od ich głośnego romansu, który wstrząsnął czytelnikami tabloidów, w życiu znanego małżeństwa pojawia się aktorka szukająca informacji do filmu o ich przeszłości. Czy poradzą sobie z tą presją?(w grudniu), którego akcja rozgrywa się w Indiach lat 60. XX wieku w fikcyjnym górskim miasteczku Riverdale, to musical o dorastaniu. Jego głównymi bohaterami są popularni nastolatkowie -- Archie, Betty, Veronica, Jughead, Reggie, Ethel i Dilton. Film opowiada o przyjaźni, wolności, miłości, zawodach miłosnych i buncie przez pryzmat wyjątkowej społeczności anglo-indyjskiej.(w 2023 roku). Akcja filmu rozgrywa się pod koniec lat 70. Jego bohaterowie są młodzi, piękni i mają zaledwie po 25 lat. Spotykają się przez przypadek i zakochują się w sobie do szaleństwa. Rozdziela ich jednak nieoczekiwane wydarzenie. Przez trzydzieści lat żyją nadzieją na ponowne odnalezienie się, bo wciąż się kochają.