"Hawaje 5-0" od października w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• Palące słońce, cień wysokich palm, lazurowa woda i fale zachęcające

do surfingu - właśnie w takich okolicznościach przyrody działa jednostka specjalna, która nie cofnie się przed niczym, by ocalić ludzkie życie

Steve McGarrett (Alex O'Loughlin), pochodzący z Hawajów rezerwowy komandos marynarki wojennej USA, wraca w rodzinne strony, aby znaleźć zabójcę ojca. Prywatna vendetta przekształca się jednak w szansę jedną na milion - gubernatorka (Jean Smart) oferuje Steve'owi posadę i proponuje mu stworzenie specjalnej, elitarnej grupy zadaniowej. Tak powstaje "Hawaje 5-0", która jest częścią Hawajskiego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego. Jednostka specjalizuje się w ściganiu najgroźniejszych przestępców na Hawajach. Zespół odpowiada tylko przed gubernatorką stanu, która zapewnia mu pełne uprawnienia i wsparcie. Dzięki temu, bez żadnych ograniczeń, nie przejmując się biurokracją, śledczy mogą prowadzić dochodzenia w takich sprawach jak: terroryzm, porwania, morderstwa czy rabunki. Wraz z zastępcą Dannym "Danno" Williamsem (Scott Caan), młodą policjantką Kono Kalakauą (Grace Park) oraz jej kuzynem Chinem Ho Kellym (Daniel Dae Kim), McGarrett rozwiązuje trudne i niebezpieczne sprawy, niejednokrotnie omijając prawo i ryzykując życiem."Hawaje 5-0" to remake kultowego serialu, który był emitowany w CBS w latach 1968-1980. Do historii telewizji przeszedł charakterystyczny motyw muzyczny z czołówki, który wykorzystany został również w nowej wersji produkcji. Co istotne, wiele epizodów serii jest luźno opartych o scenariusz oryginalnego serialu, a bohaterowie dość często wykorzystują legendarne kwestie takie jak "Book'em, Danno" (eng. Skuj go, Danno - tekst wypowiadany przy zatrzymywaniu podejrzanego). "Hawaje 5-0" jest głęboko osadzony w kulturze Polinezji, a postaci posługują się zwrotami z tubylczego języka. Na przestrzeni lat wiele gwiazd pojawiało się w serialu gościnnie i tak w poszczególnych odcinkach można zobaczyć: legendę komedii Carol Burnett, modelkę Kendall Jenner, muzyka Nicka Jonasa czy rapera Puffa Daddy'ego.Serial zdobył Kryształową Statuetkę i aż 14 nominacji, w tym do nagrody Emmy i Złotych Globów."Hawaje 5-.0" można oglądać od poniedziałku do czwartku od godz. 17:00 (od 2 października). Emisja w Stopklatce po dwa odcinki.