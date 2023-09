Premiera 10 sezonu "Chicago P.D." na 13 Ulicy

Łukasz Szewczyk

• Jason Beghe powraca w kultowej roli sierżanta Hanka Voighta

• Elitarna jednostka wywiadowcza Departamentu Policji w Chicago kontynuuje zwalczanie najbardziej złowieszczych zbrodni

"Chicago P.D." to serial opowiadający o członkach elitarnej jednostki wywiadowczej Departamentu Policji w Chicago, którzy każdego dnia stawiają czoła szeregom okrutnych przestępstw rozgrywających się na ulicach miasta. Policjanci mierzą się m.in. z przestępczością zorganizowaną, handlarzami narkotyków i nieuchwytnymi mordercami. Producentem wykonawczym jest wielokrotny zdobywca nagrody Emmy, Dick Wolf. Za produkcję serialu odpowiada ekipa pracująca wcześniej przy hitowych seriach "Chicago Fire" i "Chicago Med.".Centralną postacią "Chicago P.D." jest sierżant Hank Voight (Jason Beghe), który znajduje się w samym epicentrum wojny z panującą w Chicago przestępczością. Sierżant Voight to bohater o bardzo złożonym charakterze, który cechuje się niezłomnością w walce w imię sprawiedliwości.Zespół detektywów pod wodzą Voighta podziela jego determinację w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. W jego skład wchodzą m.in. Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) detektyw z twardym korpusem moralnym, który przed zostaniem mundurowym służył w Afganistanie; oficer Adam Ruzek (Patrick John Flueger), którego analityczny umysł nie wyklucza kierowania się w swoich działaniach głosem serca; oficer Kim Burgess (Marina Squerciati), nieustraszona, była policjanta oddziału patrolu, której zdolności researchu i przenikliwe obserwacje często prowadzą zespół w dobrym kierunku; bystry i charyzmatyczny, ale cichy oficer Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) oraz doświadczona detektyw Hailey Upton (Tracy Spiridakos), której twarda postawa staje w opozycji do jej skomplikowanych emocji.Ciasnym komisariatem twardą ręką kieruje sierżantka dyżurna Trudy Platt (Amy Morton), co nie zmienia faktu, że od czasu do czasu pozwala sobie na odrobinę poczucia humoru.W nowym sezonie jednostka wywiadowcza zostanie poddana testowi, gdy zespół zmuszony będzie wypracować efektywne metody współpracy z nowym szefem policji. W dodatku do ekipy Hanka Voighta dołączy nowa twarz awansowany z patrolówki oficer Dante Torres (Benjamin Levy Aguilar), który szybko odnajdzie się w drużynie równie silnych osobowości.Premiera 10. sezonu Chicago P.D. odbędzie się we wtorek 19 września na kanale 13 Ulica. Nowe odcinki emitowane będą co wtorek o 22:00.