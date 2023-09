"To leci w sieci" w październiku w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• "To leci w sieci" to lekki program o charakterze informacyjno-publicystycznym, który stawia na głowie konwencję tradycyjnych newsów.

• Premiera w październiku na antenie Zoom TV

Andrzej Kozłowski / fot. Michał Stajniak

"To leci w sieci" to pozytywny program informacyjny, prezentujący wybór najzabawniejszych filmików, które podbiły internet. To newsy, które zaskoczą, rozbawią, zainspirują, a wszystko to podane w dynamicznej i lekkiej formule. Przyłapane z ukrytej kamery zuchwałe kradzieże, szaleństwa za kółkiem, najdziwniejsze rekordy Guinnessa, urocze zwierzęta, triki, porady, materiały z fotopułapek i wszystko to, co osiąga milionowe odsłony w sieci. Oferując poranną dawkę humoru i pozytywną energię, program ma działąć jak poranna kawa. Od 1 października, widzowie będą mieli możliwość współtworzyć "To leci w sieci" poprzez wysłanie do programu swoich autorskich filmików. Można to zrobić za pośrednictwem strony toleciwsieci.pl. Tutaj każdy ma możliwość, by stać się bohaterem i "skraść show".W pierwszym odcinku "To leci w sieci" widzowie zobaczą między innymi niesamowity dom origami, który trzykrotnie zwiększa swój metraż i szalony drift kierowcy traktora przed jednym z marketów spożywczych. Będzie można podziwiać niesamowite umiejętności taneczne operatorki wózka widłowego i tragarza, który tańczy z lodówką na ramieniu! Nagranie z ukrytej kamery przyłapie pewnego kota na nocnych figlach i pewnych uroczych zachowaniach wobec swoich właścicieli. W programie pojawią się także najbardziej ekstremalne zjawiska pogodowe ostatnich miesięcy: kule gradu wielkości piłek tenisowych w Wenecji i potężna burza, zrywająca dachy w Yichang."To leci w sieci" poprowadzi Andrzej Kozłowski - aktor, muzyk i artysta kabaretowy, który współpracował z Kabaretem pod Wyrwigroszem oraz był jednym z twórców zespołu Los Bomberos, grającego muzykę latynoską. Występował również na deskach krakowskichi wrocławskich teatrów. Szerokiej publiczności dał się poznać w 16. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"."To leci w sieci" wystartuje w niedzielę, 1 października w Zoom TV. Emisje premierowew każdą niedzielę o godz. 8:15. Dodatkowo, program będzie można oglądać na platformie FilmBox+.Za produkcję odpowiada FORTE film.