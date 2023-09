Hity filmowe i nowe seriale w SkyShowtime. Wśród nich "The Super Mario Bros. Movie"

Łukasz Szewczyk

• SkyShowtime zapowiada wiele nowych filmowych hitów i seriali na wyłączność, które pojawią się w serwisie w kolejnych miesiącach i w roku 2024

Do SkyShowtime trafiają filmy kinowe wytwórni Paramount Pictures i Universal Pictures, dlatego w najbliższych miesiącach i w roku 2024 w serwisie pojawiają się kolejne hity - zgodnie z planem będzie to 50% box office z roku 2023. Ponadto SkyShowtime chwali się, że 50% filmów z hollywoodzkiego box office z roku 2022. Wielkie hity z roku 2022, które wciąż można obejrzeć w serwisie, to między innymi: "Top Gun: Maverick", "Jurassic World Dominion" i "Minions: The Rise of Gru".- zapowiada Monty Sarhan, prezes SkyShowtime.Platforma SkyShowtime zapowiedziała najważniejsze premiery na najbliższe miesiące.WRZESIEŃ(od 29 września) to pełen akcji film, który przenosi bogaty świat legendarnej gry na wielki ekran. Występują w nim m.in. Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head i Hugh Grant.(od 15 września), produkcja świetnie oceniana przez krytyków, będzie mieć premierę we wrześniu jako serial oryginalny SkyShowtime. Nominowana do Emmy Natasha Lyonne wciela się w Charlie, kobietę obdarzoną niezwykłą umiejętnością rozpoznawania kłamstw. Gdy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób.(od 30 września), serial oryginalny SkyShowtime, to fińsko-szwedzki dramat kryminalny. Główną bohaterką historii jest Emma, fińska detektywka zajmująca się oszustwami na rynku sztuki. Pod przykrywką infiltruje ona dom aukcyjny w Sztokholmie, gdzie ma ustalić jego powiązania z nieuchwytnym Blanko zajmującym się praniem brudnych pieniędzy. Aby pozostać niezauważoną, spokojna, chłodna i opanowana Emma przybiera tożsamość będącą jej kompletnym przeciwieństwem. Staje się Anniką, porywczą dziewczyną kochającą szalone imprezy, alkohol i narkotyki. Ta zmiana sprawia jednak, że Emma musi zmierzyć się ze wspomnieniami, o których próbowała zapomnieć.PAŹDZIERNIK(od 2 października) to nowy program, w którym poza samym nominowanym do Oscara® Sylvestrem Stallone'em pojawiają się jego żona i trzy córki: Sophia, Sistine i Scarlet. Pozwala on zobaczyć, jak wygląda życie prywatne jednej z najsłynniejszych rodzin Hollywood. Widzowie będą mogli zobaczyć Stallone'a w jednej z najważniejszych ról jego życia: ojca.(od 30 października), serial inspirowany prawdziwym amerykańskim programem wojskowym, opowiada o Joe (Zoe Saldaña), która próbuje pogodzić życie osobiste z rolą kluczowej agentki CIA prowadzącej wojnę z terroryzmem. Do programu Lioness, nadzorowanego przez Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) i Donalda Westfielda (Michael Kelly), dołącza Cruz (Laysla De Oliveira), agresywna członkini oddziału Marine Raiders, aby potajemnie działać razem z Joe wśród krajowych elit w ramach misji CIA i zapobiec kolejnemu 11 września.(od 9 października) hiszpański serial oryginalny SkyShowtime, trafi do serwisu w listopadzie. Miesiąc przed ślubem i tuż przed awansem na dyrektora firmy Lucía (Elena Anaya) pada ofiarą spisku Santiego (Quim Gutiérrez), który również chciał objąć to stanowisko. Lucía zostaje oskarżona o szpiegostwo gospodarcze i zwolniona bez żadnej odprawy. Nagle jej życie i przyszłość zaczynają wyglądać bardzo niepewnie, a ona sama staje przed ogromnym wyzwaniem: jak udowodnić swoją niewinność i uniknąć więzienia. Lucia angażuje się w szereg nielegalnych działań, aby nadal wspierać swoją rodzinę, jednocześnie ukrywając przed nią prawdę. Wkrótce jednak maskowanie kłamstw staje się coraz trudniejsze, co szalenie komplikuje jej życie.LISTOPAD, wielki powrót kultowego serialu komediowego, który pojawi się w SkyShowtime. Producentem wykonawczym serialu jest grający główną rolę Kelsey Grammer, czyli tytułowy Frasier Crane. Oglądamy kolejny etap jego życia i powrót do Bostonu w stanie Massachusetts, gdzie czekają na niego nowe wyzwania, nowe relacje i jedno czy dwa dawne marzenia, które wreszcie spróbuje spełnić. To najprawdziwsza prawda, Frasier powraca! Poza Grammerem w nowym serialu grają Jack Cutmore-Scott jako Freddy, syn Frasiera, Nicholas Lyndhurst jako Alan, dawny znajomy Frasiera ze studiów, a teraz profesor uniwersytetu, Toks Olagundoye jako Olivia, współpracowniczka Alana i dziekan wydziału psychologii, Jess Salgueiro jako Eve, współlokatorka Freddy'ego oraz Anders Keith jako David, bratanek Frasiera.(od 21 listopada) to pełen emocji dramat o tajemnicach, kłamstwach, miłości i aspiracjach rodziny czterech sióstr. Akcja rozgrywa się w słonecznym nadmorskim miasteczku Margate w Wielkiej Brytanii, to czarna komedia przybliżająca złożone (i nieco dysfunkcyjne) relacje łączące różne pokolenia kobiet. Najstarsza siostra, Trish (Agyeman), jest w trzeciej ciąży ze swoim partnerem Spence'em (Kiell Smith-Bynoe) i tym razem stawia sprawę jasno - to będzie dziewczynka. Jej dwie siostry Clare (Gabby Best) i Leila (Aimee-Ffion Edwards) oraz mama (Frances Barber) i będąca legendą Margate babcia (Sheila Reid) starają się jej pomóc, jak tylko mogą. Kiedy jednak na scenę nieoczekiwanie powraca czwarta siostra, Mel (Allen), spokój i stabilność rodziny zaczynają wisieć na włosku. Niewiele trzeba, aby bajka zmieniła się w koszmar..., współczesna opowieść o potworze, to historia wiernego, ale udręczonego sługi Draculi, najbardziej narcystycznego szefa w historii. W tym filmie, docenionym za komediowy klimat i popisy aktorskie, występują Nicholas Hoult (w roli tytułowej), Awkwafina, Shohreh Aghdashloo oraz nagrodzony Oscarem® Nicolas Cage jako Dracula.GRUDZIEŃ, nowy serial, którego producentami wykonawczymi są nominowany do Oscara® Taylor Sheridan i nominowany do Emmy® David Oyelowo, będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Główne role grają Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, zdobywca honorowego Oscara® Donald Sutherland i nominowany do Emmy® Dennis Quaid. Składający się z 8 odcinków sezon ujawni pomijaną wcześniej przez filmowców historię najbardziej legendarnego pogromcy przestępców na Dzikim Zachodzie - Bassa Reevesa (Oyelowo). Ten serial oryginalny pokazuje drogę Reevesa od niewolnika do pierwszego czarnego szeryfa na zachód od Missisipi. W czasie służby aresztował ponad 3000 kryminalistów, ale odznaka była dla niego również brzemieniem, które obciążało go moralnie i duchowo oraz kładło się cieniem na życiu jego ukochanej rodziny.trafi do serwisu przed świętami. Film przenosi widzów do lat 90. XX w. i zabiera w wielką podróż w towarzystwie Autobotów. Prezentuje nową frakcję - Maximali - która wspomaga pozostałych Transformersów w walce o Ziemię.(od 24 grudnia), wielki kinowy przebój w reżyserii Aarona Horvatha i Michaela Jelenica, również pojawi się w SkyShowtime w październiku. Grają w nim m.in. Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black i Anya Taylor-Joy. Film inspirowany grami z serii Mario na Nintendo zaprasza widzów do barwnego, fascynującego uniwersum, niepodobnego do innych, zwykle prezentowanych w komediach akcji.ROK 2024, wymykający się gatunkowym ramom serial oryginalny SkyShowtime pokazujący, jak domniemana klątwa komplikuje relację młodego małżeństwa, które stara się o dziecko i wspólnie prowadzi program telewizyjny o remontach. W rolach głównych nagrodzona Oscarem Emma Stone oraz Nathan Fielder i Benny Safdie. Gościnnie na ekranie pojawiają się nominowany do Oscara Barkhad Abdi, nominowany do Emmy Corbin Bernsen oraz Constance Shulman. Współtwórcami i producentami wykonawczymi serialu The Curse wytwórni A24 są Benny Safdie i Nathan Fielder, pełniący również funkcję reżysera. Producentami wykonawczymi reprezentującymi wytwórnię Fruit Tree są Emma Stone, Dave McCary i Ali Herting. Listę producentów wykonawczych uzupełnia Josh Safdie. Serial trafi do SkyShowtime w roku 2024.