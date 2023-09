Tytus Hołdys współprowadzącym "Listę Przebojów Muzyki Filmowej" w RMF Classic

Łukasz Szewczyk

• Od tego sezonu "Lista Przebojów Muzyki Filmowej" RMF Classic ma dwoje prowadzących - do Jadwigi Polus dołącza Tytus Hołdys.

Tytus Hołdys jest miłośnikiem kina, posiada kolekcję 1000 płyt winylowych z oryginalnymi ścieżkami dźwiękowymi z produkcji kinowych i telewizyjnych. W RMF Classic od dwóch lat prowadzi autorski program "Między ścieżkami", w którym prezentuje historie powstania najsłynniejszych soundtracków.Jako prowadzący "Listę Przebojów Muzyki Filmowej" zadebiutuje w niedzielę 17 września. Będzie gospodarzem programu co dwa tygodnie, wymiennie z Jadwigą Polus."Lista Przebojów Muzyki Filmowej" to jedyny tego typu program w Polsce, nadawany w RMF Classic już od 12 lat. Co tydzień słuchaczki i słuchacze wybierają najlepszą dwudziestkę piosenek i tematów instrumentalnych, które pojawiły się na dużym i małym ekranie. Pełne zestawienie w każdą niedzielę w RMF Classic o godz. 18. Program dostępny jest również jako podcast na stronie rmfclassic.pl i w aplikacji mobilnej.