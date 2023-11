Grupa Polsat Plus: Wzrost przychodów od klienta kontraktowego

Łukasz Szewczyk

• Grupa Polsat Plus podsumowuje trzeci kwartał 2023 roku

• Partnerstwo z Google Cloud, pierwsze w Polsce stacje tankowania wodoru i 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s

W III kwartale 2023 r. Grupa Polsat Plus rozwijała się w każdym segmencie działalności: wprowadziła 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s, światłowód Netii przyspieszył do 2 Gb/s, Telewizja Polsat nabyła prawa do rozgrywek ligowych w piłce ręcznej, a w serwisie Polsat Box Go pojawił się nowy pakiet Start w cenie 30 zł za rok. Uruchomione zostały pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankowania wodoru, a farmy wiatrowe w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim rozpoczęły produkcję energii.- podsumowuje Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, Grupa Polsat Plus., a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 7,5% w skali roku. ARPU usług przedpłaconych w III kwartale br. utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie 17,9 zł.- Mamy wysoką bazę klientów multiplay pomimo niekorzystnych warunków rynkowych. Z naszych ofert multiplay korzysta blisko 2,5 mln abonentów, czyli 42% wszystkich naszych klientów - mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus. - Dzięki konsekwentnej realizacji strategii multiplay i popularyzacji 5G ARPU w segmentach klientów kontraktowych i B2B rośnie, a wskaźnik odejść klientów utrzymuje się na niskim poziomie 7,5%. Z kolei partnerstwo z Google pozwoli nam zaoferować - przede wszystkim za pośrednictwem wyspecjalizowanych w dostarczaniu rozwiązań chmurowych spółek Netia i Oktawave - rozwiązania bazujące na Google Cloud, zwłaszcza klientom biznesowym naszej Grupy - dodaje.Grupa Polsat Plus obsługuje blisko 70 tys. klientów B2B. Dzięki sukcesywnie poszerzanej ofercie usług komunikacyjnych i teleinformatycznych średni przychód od tych klientów wzrósł rok do roku o 2,2% do blisko 1,5 tys. zł miesięcznie.Łączna oglądalność kanałów Telewizji Polsat w III kwartale br. wyniosła 22,2% - 7,2% kanału głównego Polsat i 15% kanałów tematycznych, a w okresie 9 miesięcy - 22%, w tym 7,7% kanału głównego Polsat i 14,3% kanałów tematycznych.Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu w III kwartale br. wzrosły o 4,7% do 288 mln zł, a udział w rynku reklamy TV wyniósł 29%. W ciągu 9 miesięcy przychody zwiększyły się o 4,4% do 917 mln zł, a udział w rynku reklamy TV i sponsoringu osiągnął poziom 28,6%.Serwisy internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedzało co miesiąc średnio 20,5 mln użytkowników, którzy generowali niemal 2 mld odsłon stron.- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus. -- dodaje.Grupa Polsat Plus dynamicznie realizuje inicjatywy związane z produkcją czystej energii i budową pełnego łańcucha gospodarki wodorowej. W połowie III kwartału produkcję energii rozpoczęły farmy wiatrowe w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim. Zakończyła się rozbudowa farmy słonecznej w Brudzewie, która ma teraz moc 82,4 MWp (wcześniej 70 MWp). W III kwartale zostało wyprodukowanych 191 GWh zielonej energii: 28 GWh ze słońca, pierwsze 6 GWh z wiatru oraz 157 GWh z biomasy.W Warszawie i Rybniku zostały uruchomione pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankowania wodoru dla aut osobowych i autobusów. Kolejne powstają w Gdańsku i Gdyni, a Wrocław i Lublin, to następne dwa miasta na mapie inwestycji realizowanych wspólnie przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK. Sieć tankowania wodoru powstaje pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter "Nie Emituję Spalin, Oczyszczam".W Świdniku zakończyła się budowa fabryki autobusów wodorowych Grupy Polsat Plus i ZE PAK. 20 NesoBusów jeszcze w tym roku zostanie dostarczonych do Rybnika, a 10 w przyszłym roku do Gdańska.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus. -- dodaje.Przychody Grupy Polsat Plus, wsparte konsolidacją wyników Grupy PAK-PCE, wzrosły w III kwartale br. rok do roku o 5,6% do blisko 3,5 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA wyniósł 775 mln zł. Skorygowane wolne przepływy pieniężne w okresie 12 mies. były na poziomie ok. 480 mln zł, a wskaźnik całkowitego zadłużenia wyniósł 3,4x (dług netto/EBITDA LTM, z wyłączaniem finansowania projektowego).- mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Wiceprezes ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus. -- dodaje.