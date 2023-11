Finałowe zmagania w centrum Hongkongu. World RX of Hong Kong na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Na ulicach Hongkongu zakończy się tegoroczny sezon Rallycrossowych Mistrzostw Świata.

• Dziesięciu kierowców zmierzy się w dwóch weekendowych rundach

• Całość rywalizacji na żywo w Motowizji.

Daleka Azja debiutuje w kalendarzu World RX. Od 2014 roku cykl ten poza Europą odwiedzał Amerykę Południową, Afrykę oraz Bliski Wschód. Na koniec sezonu 2023 organizatorzy przygotowali wyjątkowe zmagania w centrum Hongkongu.Victoria Harbour już wcześniej było areną motorsportowej rywalizacji. W latach 2016-2019 odbywało się tam E-Prix Hong Kongu, runda Formuły E. Teraz na podobnej nitce, ale ze zmienną nawierzchnią, walczyć będą najlepsi zawodnicy w rallycrossie.O włos od szóstego tytułu mistrzowskiego jest Johan Kristoffersson. Szwed już podczas sobotnich zmagań powinien zapewnić sobie mistrzostwo, jeżeli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. Będzie miał jednak silną konkurencję do zwycięstwa w poszczególnych rundach.Ostatnim razem w Kapsztadzie finał wygrał Timo Scheider. Były mistrz DTM czuje się komfortowo za kierownicą ZEROIDa X1, którym ścigają się obecnie wszyscy kierowcy i wykorzystując swoje doświadczenia z torów ulicznych, może być groźny.Wykazać się będzie też chciała dwójka gości debiutująca w najwyższej kategorii. Patrick O'Donovan został ściągnięty do Azji przez Hansen World RX Team. Kristoffersson Motorsport postawiło za to na Mikaelę Åhlin-Kottulinsky. Oboje startowali w ostatnich dwóch sezonach kategorii RX2e, tak więc znają te elektryczne samochody.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Transmisje z Hongkongu na antenie Motowizji w sobotę, 11 listopada i niedzielę, 12 listopada rozpoczną się o godz. 8:00. W oba dni o rywalizacji opowiadać będą Krzysztof Woźniak oraz były zawodnik Rallycrossowych Mistrzostw Świata, wicemistrz Europy kategorii Super1600 z 2012 roku Krzysztof Skorupski.