KSW 88, hity Premier League i Bundesligi - sportowy weekend z Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Chelsea podejmuje Manchester City

• VfB Stuttgart i Borussia Dortmund grają o wysoką stawkę

• KSW 88 czyli bitwa o Radom

(11 listopada, godz. 19.00) Już w tę sobotę organizacja KSW po raz drugi w historii zawita ze swoim wydarzeniem do Radomia. Fani zobaczą w akcji największe radomskie gwiazdy i innych bohaterów największej federacji MMA w Europie. W walce wieczoru dojdzie do starcia, które bez wątpienia można nazwać "Bitwą o Radom". Daniel Rutkowski, były pretendent do tytułu wagi piórkowej, zmierzy się z młodym wilkiem polskiego MMA, Patrykiem Kaczmarczykiem. Natomiast ulubieniec fanów z Radomia, Albert Odzimkowski, stoczy pojedynek z prawdziwym specjalistą od kończenia walk przed czasem, Serbem Nemanją Nikoliciem.To już kolejny sezon kiedy o The Blues mówi się bardziej jako o ligowym średniaku niż potentacie. Zawodnicy ze Stamford Bridge prezentują zmienną formę, ale przed tygodniem udało im się sprawić nie lada niespodziankę. The Blues rozbili w derbach Londynu Tottenham (4:1), a porażka ta kosztowała Koguty utratę fotela lidera. Z okazji skorzystał bowiem Manchester City, który zdemolował Bournemouth (6:1) i wrócił na pierwsze miejsce w tabeli. Czy Chelsea jest w stanie sprawić kolejną sensację i pokonać obrońców tytułu? Odpowiedź już w niedzielę tylko na Viaplay!Tottenham traci do The Citizens tylko punkt, a w sobotę zagra na wyjeździe z Wolverhampton. Tuż za plecami prowadzącej dwójki czają się Arsenal i Liverpool. Kanonierzy podejmują w ten weekend jednego z kandydatów do spadku - Burnley, a The Reds zmierzą się z klubem środka tabeli - Brentford.Tymczasem uwaga polskich kibiców jak zawsze skoncentrowana będzie na występach naszych rodaków. Wszystko wskazuje na to, że Matty Cash, który przed tygodniem nabawił się urazu w meczu z Nottingham, wróci do składu Aston Villi na mecz z Fulham. Jakub Kiwior regularnie otrzymuje kolejne szanse od trenera Arsenalu, Mikela Artety. Z kolei Jakub Moder powoli wraca do gry w Brighton po długiej przerwie spowodowanej kontuzją.(11 kolejka). W Bundeslidze na szczycie tabeli niezmiennie urzęduje Bayer Leverkusen, który zagra z pogrążonym w kryzysie Unionem Berlin. Kroku Aptekarzom dotrzymuje już tylko Bayern Monachium. Bawarczycy tracą do lidera dwa punkty i podejmą beniaminka z Heidenheim.Wielkie emocje szykują się w Stuttgarcie, gdzie VfB zmierzy się z Borussią Dortmund. Będzie to mecz trzeciej z czwartą drużyną w tabeli. Obie ekipy uzbierały do tej pory po 21 punktów i tracą już do Bayeru siedem oczek. Stawka spotkania jest więc wysoka, remis nie zadowoli nikogo, a ewentualna porażka znacznie oddali jedną z drużyn od ścisłej, ligowej czołówki.Na kolejne okazje do gry czeka Jakub Kamiński z Wolfsburga. Polski skrzydłowy wypadł w tym sezonie z podstawowego składu, a co gorsza coraz rzadziej pojawia się na boisku jako rezerwowy. Wilki zagrają w tej kolejce z Borussią Moenchengladbach. Z kolei na swoje szanse w Werderze czeka Dawid Kownacki, który latem dołączył do ekipy z Bremy. Jego klub podejmie w niedzielę Eintracht Frankfurt. Robert Gumny wrócił do pierwszej jedenastki Augsburga i szykuje się na sobotnie starcie z TSG Hoffenheim.