Derby Rzymu, starcie FC Barcelony - piłkarski weekend z Eleven Sports

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć istotny mecz FC Barcelony z Deportivo Alavés, dzięki któremu ekipa Roberta Lewandowskiego może ponownie wyprzedzić Real Madryt i znacznie przybliżyć się do pozycji lidera LaLiga

• Ponadto stacja pokaże na swoich antenach zapowiadające się ekscytująco derbowe spotkania S.S. Lazio - AS Roma, Sevilla FC - Real Betis oraz SL Benfica - Sporting CP.

FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w LALIGA EA SPORTS i ma cztery punkty straty do prowadzącej w tabeli Girony FC oraz o dwa "oczka" mniej od drugiego Realu Madryt. W ten weekend Robert Lewandowski i spółka postarają się poprawić swoją sytuację, dzięki starciu przed własną publicznością z Deportivo Alavés. Barça będzie faworytem, ale warto przypomnieć, że zespół z Kraju Basków w tym sezonie zatrzymał już takie drużyny, jak Valencia CF, Sevilla FC, Real Betis czy Villarreal CF. Ponadto Deportivo zwyciężyło w swoich dwóch ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając przeciwnikom łącznie aż 11 goli. Szykuje się bardzo ciekawe widowisko, w którym goście zamierzają sprawić niespodziankę, a Duma Katalonii powalczy o istotną wygraną w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii.Atrakcją piłkarskiego weekendu w Hiszpanii będą również wielkie derby Sewilli, które jak zawsze budzą duże zainteresowanie. Sevilla FC nadal próbuje ustabilizować formę, dzięki której mogłaby włączyć się do gry o najwyższe cele. Pokonanie lokalnego rywala nie będzie jednak łatwe, bo Real Betis nie zanotował porażki od połowy września i jeśli wygra z Sevillistas, to potwierdzi aspiracje sięgające gry w następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Obie bezpośrednie konfrontacje tych ekip w poprzednich rozgrywkach były wyrównane i kończyły się remisami. Czy tym razem uda się wyłonić zwycięzcę?Derby Rzymu cieszą się wielkim prestiżem i są atrakcją każdego sezonu ligi włoskiej. W obecnych rozgrywkach S.S. Lazio i AS Roma mierzą bardzo wysoko, lecz nadal nie są w stanie przebić się do ścisłej czołówki. Ich forma daje jednak coraz więcej powodów do optymizmu, dlatego na Stadio Olimpico kibice mogą być świadkami emocjonującego widowiska. Aktualnie w tabeli różnica między tymi drużynami wynosi zaledwie jeden punkt, więc sukces w tym starciu ma duże znaczenie. Gospodarze liczą na swoje największe gwiazdy z Luisem Alberto i Felipe Andersonem na czele, a goście na Romelu Lukaku i Paulo Dybalę, którzy wracają do najlepszej dyspozycji i przyczyniają się do zdobywania niezwykle ważnych bramek, zapewniających ich ekipie cenne punkty. W poprzedniej kampanii Derby della Capitale dwukrotnie skończyły się zwycięstwami Lazio. Czy Biancocelesti ponowni będą mogli świętować?W innym ciekawie zapowiadającym się meczu Juventus FC Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika zagra z Cagliari Calcio, którego barwy reprezentuje Mateusz Wieteska. Stara Dama nie przegrała ligowego spotkania od 26 września i nie straciła w tym czasie ani jednego gola. Spora w tym zasługa Szczęsnego, który śrubuje swój rekord pod względem minut z czystym kontem. W konfrontacji z zespołem z Cagliari Polak będzie musiał uważać między innymi na Nicolo Violę, zdobywcę łącznie trzech bramek w czterech ostatnich występach. Jeśli Juve wygra, to przy odrobinie szczęścia może awansować nawet na pozycję lidera Serie A.Hitem najbliższej kolejki ligi portugalskiej będzie mecz na szczycie, w którym druga w tabeli SL Benfica zmierzy się z zajmującym pierwszą pozycję Sportingiem CP. To nie tylko starcie silnych drużyn, ale również prestiżowe derby Lizbony. Na Estádio da Luz kibice zobaczą w akcji między innymi Viktora Gyökeresa i Ángela Di Maríę, którzy dołączyli do swoich klubów przed bieżącymi rozgrywkami i szybko stali się ich kluczowymi zawodnikami. Ten pierwszy ma na koncie sześć goli i cztery asysty, co znaczy, że miał udział w blisko połowie bramek uzyskanych przez swój zespół. Z kolei drugi zgromadził pięć trafień i jest najskuteczniejszym zawodnikiem Orłów. Czy to jeden z nich zostanie bohaterem tego widowiska?Marcin Bułka i jego OGC Nice nie przestają zachwycać w obecnym sezonie ligi francuskiej. Polski bramkarz nie wyciągał piłki z siatki od połowy września, a jego drużyna pozostaje niepokonana i coraz pewniej czuje się na fotelu lidera rozgrywek. W najbliższy weekend piłkarze z Lazurowego Wybrzeża chcą przedłużyć swoją imponującą passę w wyjazdowym spotkaniu z Montpellier HSC. Jak poradzą sobie z defensywą gospodarzy, której centralną postacią jest potężny Boubakar Kouyaté? Piłkarze MHSC nie mają zamiaru ułatwiać nicejczykom zadania, a warto zwrócić uwagę, że od sierpnia przed własną publicznością przegrali tylko raz.Na pozycję zajmowaną aktualnie przez OGC Nice czyha broniące mistrzostwa Francji Paris Saint-Germain. Stołeczny zespół zajmuje drugiej miejsce w stawce i w nadchodzącej kolejce zmierzy się na wyjeździe z czwartym Stade de Reims. Kylian Mbappé i jego koledzy wygrywają ostatnio w lidze mecz za meczem, ale staną przed nie lada wyzwaniem, bo ekipa z Reims jest na fali i kandyduje do awansu na ligowym podium.Plan transmisji:Piątek (10 listopada):• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Nowomiejski• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Mateusz Majak• 21:00 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin GazdaSobota (11 listopada):• 15:00 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 18:00 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 18:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 18:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:30 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (12 listopada):• 12:30 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Anita Mazur, Mateusz Janiak, Antoni Partum• 15:00 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Grzyb, Marcin Nowomiejski• 15:00 Serie A:(Eleven Sport 3)komentarz: Eryk Szpruch, Piotr Czachowski• 15:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 16:15 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Adrian Gątarek• 18:00 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 18:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 1, studio od 18:10)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 20:45 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:30 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Majak