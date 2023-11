Piłkarski weekend z Canal+ Sport. Hit Ekstraklasy

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

W nadchodzący weekend kibice PKO Bank Polski Ekstraklasy nie będą mogli narzekać na nudę. W niedzielę rozegrane zostaną dwa prawdziwe hity. Natomiast rywalizacja rozpocznie się już piątek. Na otwarcie Warta Poznań o ligowe punkty powalczy z Puszczą Niepołomice. Następnie opromieniona awansem w Pucharze Polski Cracovia spróbuje zatrzymać lidera tabeli Śląsk Wrocław.W sobotę o przełamanie zagra ŁKS Łódź, który zmierzy się z Piastem Gliwice. Podopieczni trenera Vukovicia są najczęściej remisującym zespołem całej ligi, mają na swoim koncie już 10 meczów zakończonych podziałem punktów. W kolejnym spotkaniu Zagłębie Lubin będzie chciało zmazać plamę z ostatniego meczu w Częstochowie. Rywalem podopiecznych trenera Fornalika będzie Widzew Łódź, który zajmuje 14. miejsce w ligowej tabeli. Wieczorem do gry wejdzie wicelider tabeli, Jagiellonia Białystok. Białostocczanie o utrzymanie wysokiej pozycji powalczą na trudnym terenie w Kielcach, gdzie miejscowa Korona jest niepokonana od prawie trzech miesięcy.Na niedzielę zaplanowane zostały trzy mecze. Pierwszym z nich będzie spotkanie fantastycznie spisującego się w ostatnich kolejkach Górnika ze Stalą Mielec, która nie tak dawno pokonała Legię Warszawa. Następnie na kibiców czekają dwa topowe spotkania. Najpierw Pogoń Szczecin zmierzy się z Rakowem Częstochowa i będzie to spotkanie sąsiadów w ligowej tabeli. Pogoń od sześciu spotkań jest niepokonana, Raków w ostatniej kolejce 5:0 rozprawił się z Zagłębiem. Emocje gwarantowane.Na zakończenie niedzielnych spotkań, Legia Warszawa podejmie przy Łazienkowskiej Lech Poznań. Bardzo dobre drużyny, stadion wypełniony kibicami, to będzie piłkarska uczta. -- powiedział Marcin Rosłoń, koordynatora działu piłki nożnej w redakcji sportowej Canal+, który skomentuje niedzielny hit.OOstatni mecz tej serii gier rozegrany zostanie w poniedziałek. Na Stadionie Śląskim Ruch Chorzów o ligowe punkty powalczy z Radomiakiem Radom.W nadchodzący weekend nie zabraknie również emocji na piłkarskich boiskach w Hiszpanii. Pierwszym z ciekawie zapowiadających się spotkań będzie sobotni mecz lidera tabeli z Rayo Vallecano. Girona, która dość niespodziewanie zajmuje pierwszą lokatę, o utrzymanie pozycji powalczy na stadionie Campo de Futbol de Vallecas, gdzie miejscowi pozostają niepokonani od 28 sierpnia 2023 roku. W drugim z sobotnich spotkań zajmująca ostatnią lokatę Almeria podejmie na własnym stadionie Real Sociedad. Murowanym faworytem spotkania będą goście, którzy w środku tygodnia odnieśli efektowne zwycięstwo nad Benficą w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów i teraz będą chcieli utrzymać ten trend w hiszpańskiej ekstraklasie.Na koniec sobotnich zmagań "Królewscy" zmierzą się z Valencią. Real Madryt w ostatniej kolejce zremisował bezbramkowo z Rayo Vallecano, przez co stracił pozycję lidera tabeli. Mecz z Valencią również nie będzie należał do najłatwiejszych, gdyż popularne "Nietoperze" są niepokonane od czterech spotkań i z pewnością będą chciały utrzymać tę passę!W niedzielę bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Atletico Madryt z Villarreal. Podopieczni Diego Simeone będą chcieli zmazać plamę z ostatniej kolejki i porażki 1:2 z Las Palmas, która sprawiła, że ich strata do czołówki się zwiększyła. Natomiast "Żółta Łódź Podwodna" gra w kratkę, zwycięstwa przeplata przegranymi i to sprawia, że drużyna Villarrealu zajmuje obecnie 13. lokatę w ligowej tabeli.Sobotnia rywalizacja w angielskiej Premier League rozpocznie się od rywalizacji "Wolves" z popularnymi "Kogutami". Podopieczni trenera Postecoglou przegrali w ostatniej kolejce z Chelsea 1:4 i stracili pozycję lidera tabeli. Teraz rywalem będzie 14. w tabeli Wolverhampton, które w ostatnich meczach na własnym stadionie potrafiło zremisować z Newcastle czy wygrać z Manchesterem City. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie, które przyniesie kibicom angielskiej ekstraklasy wiele emocji.W niedzielę na Anfield Liverpool podejmować będzie Brentford. "The Reds" dość niespodziewanie zremisowali w ostatniej serii gier z Luton 1:1, a w czwartek przegrali 2:3 w rozgrywkach Ligi Europy z Toulouse. Dlatego w najbliższym meczu podopieczni trenera Kloppa z pewnością będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę. Natomiast Brentford nie będzie łatwym przeciwnikiem. W ostatnich trzech spotkaniach zdobyli komplet punktów. Podopieczni Thomasa Franka rozprawili się kolejno z Burnley, Chelsea oraz West Hamem. ​Jak będzie tym razem?Na kibiców ligi francuskiej czeka zestaw pięciu najciekawiej zapowiadających się meczów, a pierwszy z nich będzie można śledzić już w piątkowy wieczór. Lider tabeli o utrzymanie pozycji powalczy w Montpellier. Nicea w czterech ostatnich meczach odniosła zwycięstwa i nie straciła żadnego gola, w czym ogromna zasługa polskiego bramkarza, Marcina Bułki. Jak będzie tym razem? Kibice francuskiej Ligue1 przekonają się w piątkowy wieczór.W sobotę hit tej serii gier. Czwarte w tabeli Reims na własnym stadionie podejmie wicelidera z Paryża. Oba zespoły dzielą tylko cztery punkty w ligowej tabeli, a to sprawia, że będzie to mecz o przysłowiowe "sześć punktów". PSG w czterech ostatnich meczach wywalczyło pełną pulę i w każdym ze spotkań zdobyło trzy bramki. Faworytami sobotniego spotkania będą Mbappe i spółka, ale przed Paryżanami bardzo trudne zadanie. W innym sobotnim meczu AS Monaco zmierzy się z beniaminkiem, Le Havre. Klub z siedzibą w Hawrze to jedna z najbardziej pozytywnych niespodzianek tego sezonu, która po dotychczas rozegranych kolejkach zajmuje siódme miejsce. Monaco to trzeci zespół ligowej tabeli, który ma tylko dwa punkty straty do lidera. Emocje gwarantowane!Niedzielna rywalizacja na francuskich boiskach rozpocznie się na Stade Pierre-Mauroy gdzie gospodarze podejmą Toulouse. Lille pozostaje niepokonane od końca września i dzięki temu zajmuje piąte miejsce z niewielką stratą do wyższych miejsc. Niedzielny rywal plasuje się w dolnych rejonach tabeli i każda zdobycz punktowa na terenie tak mocnego rywala będzie sukcesem. W drugim niedzielnym meczu Rennes zmierzy się z ostatnim w tabeli OL. Lyon cały czas czeka na pierwsze ligowe zwycięstwo, czy wydarzy się w Rennes? Fani francuskiej ekstraklasy przekonają się w niedzielne popołudnie. Na zakończenie tej serii gier spotkanie o przysłowiowe "sześć punktów". Zajmujące 10. miejsce w tabeli Lens na własnym stadionie podejmie plasujący się na 9. lokacie OM. Wygrany zespół zbliży się do czołówki, natomiast przegrany będzie miał niewielką przewagę nad strefą spadkową.W nocy z piątku na sobotę Phoenix Suns zmierzą się z Los Angeles Lakers. "Jeziorowcy" przegrali trzy ostatnie spotkania i w starciu z Suns będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę. Natomiast Durant i spółka po dwóch wygranych i awansie na siódme miejsce w konferencji zachodniej będą chcieli utrzymać zwyżkowy trend. W nocy z soboty na niedzielę o kolejne zwycięstwo powalczą ze sobą drużyny Orlando Magic oraz Milwaukee Bucks. Obie drużyny plasują się w górnej części tabeli konferencji wschodniej, a to zwiastuje wyrównane i zacięte widowisko.W ramach europejskiej inicjatywy "NBA Saturdays and NBA Sundays presented by NBA 2K23", w niedzielny wieczór widzowie będą mogli ekscytować się emocjami związanymi z meczem LA Clippers z Memphis Grizzlies. Popularne "Niedźwiadki" nie weszły dobrze w nowy sezon i ​zajmują ostatnie miejsce ​w ​konferencji zachodniej. LA Clippers ​po ​bardzo dobrym początku, ​w ostatnich trzech meczach musieli ​uznać wyższość rywali. Który zespół się przełamie i wywalczy zwycięstwo? Kibice najlepszej koszykarskiej ligi świata przekonają się w niedzielny wieczór.Plan transmisji:Piątek (10 listopada):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Adam Szała• 20:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Michał Trela• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Filip Kapica• 04:00 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Hubert RadkeSobota (11 listopada):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Rafał Nahorny• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Mateusz Rokuszewski• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Michał Trela• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Filip Kapica• 22:10(Canal+ Sport)Prowadzący: Remigiusz Kula• 00:00 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Łopaciński, Radosław HyżyNiedziela (12 listopada):• 09:30(Canal+ Sport)Prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Marcin Baszczyński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Adam Szała• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Online)• 19:45(Canal+ Premium)Prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniak• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 21:30 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Tomczak, Wojciech KijanowskiPoniedziałek (13 listopada):• 18:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 19:00(Canal+ Sport 2)Prowadzący: Szymon Przedpełski• 20:00(Canal+ Sport 2)Prowadzący: Przemysław Rudzki• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała