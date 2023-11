Karina Nicińska z autorskim podcastem "Próba Mikrofonu" w RMF Maxx (wideo)

Łukasz Szewczyk

• RMF Maxx rozpoczął emisję nowego podcastu "Próba Mikrofonu", w którym Karina Nicińska gości największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

- mówi Karina Nicińska.Gośćmi pierwszych odcinków byli zespół Kwiat Jabłoni, Daria Zawiałow, Michał Szczygieł i Ignacy.Nowe odcinki serii publikowane są co ok. tydzień na platformie RMFon.pl oraz we wszystkich największych serwisacyh podcastowych (m.in. Spotfy, Tidal, Apple) oraz w formie wideo na kanale RMF MAXX na YouTubie.Karina Nicińska dołączyła do zespołu RMF MAXX we wrześniu 2023, jest jedną z prowadzących program "Byle do obiadu".