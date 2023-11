"Moja odwaga". Podcast Agnieszki Jucewicz na Wyborcza.pl

Łukasz Szewczyk

• Wyborcza.pl zaprasza wzbogaciła ofertę o nowy podcast "Moja odwaga", w którym Agnieszka Jucewicz, dziennikarka i autorka bestsellerowych książek, rozmawia ze swoimi gośćmi o różnych obliczach odwagi.

Co to dziś znaczy - być odważnym, być odważną? Czym jest odwaga w świecie pełnym lęku i niepewności? Czy można się jej nauczyć? A wreszcie, kim są osoby, które się odważyły? Sprzeciwić władzy, stanąć w obronie swoich wartości, powiedzieć głośno "nie", kiedy wszyscy wokół potakiwali, walczyć o godność, swoją i innych? Ale też - opowiedzieć o tym, co najtrudniejsze, przyznać się do błędu, a czasem po prostu wyjść z domu, bo zdarza się, że to jest akt największej odwagi?Pierwszym gościem Agnieszki Jucewicz w podcaściebył prof. Bogdan de Barbaro. Z drugim odcinku (11 listopada) gościem była Paulina Bownik, która ratowała uchodźców i uchodźczynie w lasach na granicy polsko-białoruskiej koło Usnarza Górnego. Kolejne odcinki będą publikowane w piątki co dwa tygodnie. Podcastu można słuchać na Wyborcza.pl/podcast , Spotify, Apple Podcasts, TOK FM i YouTube.Agnieszka Jucewicz jest dziennikarką związaną z "Gazetą Wyborczą" i "Wysokimi Obcasami". Czytelnikom dała się poznać także jako autorka książek o emocjach dla dużych i małych, a także książek - rozmów, które poruszają i zachęcają do głębszej refleksji nad życiem i tym, co w nim najważniejsze.Wydawczyniami podcastu są Martyna Turska i Urszula Pieczek. Za montaż i postprodukcję odpowiada Elżbieta Lasocka."Moja odwaga" to kolejny podcast w ofercie "Wyborczej", w której znaleźć można m.in.: podcasto życiu w stolicy, cyklMargit Kossobudzkiej i Katarzyny Staszak z poradami dotyczącymi tego, jak zdrowo i szczęśliwie żyć, podcast- opowieści Katarzyny Wężyk i Natalii Waloch o kobietach, które żyły, jak chciały, serię, w której o dobrym rodzicielstwie rozmawiają Magda Keler i Agnieszka Urazińska, oraz podcast, w którym teksty czytają wybitne aktorki i aktorzy. Codziennie na Wyborcza.pl ukazuje się także seria- codzienny podcast "Wyborczej", w ramach którego publikowane są m.in. cykle "Jutronauci" i "Książki. Magazyn do słuchania" Michała Nogasia oraz "Sobotni seans" przygotowany przez redakcję Wyborcza TV.