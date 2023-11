Extreme+. Nowa aplikacja z dostępem do programów Extreme Channel

Łukasz Szewczyk

• Extreme Channel ogłasza premierę autorskiej aplikacji mobilnej - Extreme+.

• Bezpłatna aplikacja zapewnia dostęp do najchętniej oglądanych programów kanału.

Extreme+ to nowa aplikacja, dzięki której wszyscy fani Extreme Channel będą mieli możliwość być na bieżąco z treściami emitowanymi na kanale - w dowolnym miejscu i czasie. Na platformie dostępna jest pełna biblioteka gal WWE oraz takich programów jak "Beyond the Beaten Path", "DRL - Liga Wyścigów Dronów" czy "X Games".- powiedział Peter Einstein, CCO Extreme Channel.Aplikacja Extreme+ dostępna jest na Androida i iOS (do znalezienia pod hasłem Extreme Poland).