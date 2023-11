Top Radia 357 potrwa trzy dni. Ruszyło głosowanie

Łukasz Szewczyk

• Ponad 50-tysięczna społeczność Patronów po raz trzeci układa Top Radia 357 - listę najważniejszych, zagranicznych utworów wszech czasów

• Po raz pierwszy Top Radia 357 potrwa trzy dni

Top Radia 357 to specjalna audycja na żywo, realizowana tylko raz w roku. Zestawienie najważniejszych utworów wszech czasów układają słuchacze w głosowaniu online. W tym roku po raz pierwszy Top potrwa aż trzy dni.- mówi Piotr Stelmach, kierujący pracami redakcji muzycznej.Trzeci Top Radia 357 promują zdjęcia wykonane podczas specjalnej sesji przez Jacka Porembę - fotografa znanego między innymi z portretów muzyków.- mówi Jacek Poremba, autor zdjęć promujących Top Radia 357.To już trzecie wydanie Topu Radia 357. 357 najważniejszych zagranicznych utworów wszech czasów wyłoni Społeczność Patronów wspierających Radio 357. Obecnie to prawie 50 tysięcy osób - dołączyć można na stronie wspieram.Radio357.pl - mówi Olga Mickiewicz, odpowiedzialna w zarządzie Radia 357 za ofertę programowąTegoroczny Top Radia 357 pojawi się na antenie:• 30 grudnia w godz. 9:00-18:00• 31 grudnia w godz. 9:00-18:00• 1 stycznia w godz. 9:00-21:00Top Radia 357 oraz audycje towarzyszące poprowadzą: Marcin Bisiorek, Katarzyna Borowiecka, Ola Budka, Marcin Cichoński, Bartek Gil, Antoni Grudniewski, Marta Kula, Marcin Łukawski, Mateusz Fusiarz, Marek Niedźwiecki, Maja Piskadło, Tomasz Smokowski, Piotr Stelmach, Daniel Wyszogrodzki.Głosowanie trwa do 23 grudnia pod adresem: top.Radio357.pl