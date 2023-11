Polsat Box z prezentami na święta

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box na święta wzbogaca promocję "Telewizja nawet 12 miesięcy bez opłat na start" i dodaje dwa miesiące dostępu do trzech kanałów HBO i platformy streamingowej HBO Max.

Wybierając świąteczną ofertę Polsat Box, w ramach promocji klient za pakiet S z 55 kanałami TV nie będzie płacił przez pierwszy rok, a za pakiet M (77 kanałów), M Sport (83 kanały) i L (136 kanałów) - przez pierwsze trzy miesiące. Dodatkowo otrzyma na 2 miesiące dostęp do pakietu HBO i HBO Max. Ofertę można wybrać także w wariancie z Disney+ i rocznym dostępem do tej platformy w prezencie.Ofertę telewizyjną można połączyć też ze światłowodem od Plusa i skorzystać z rabatów. Telewizja Polsat Box (pakiet S z 55 kanałami tv) z Disney+ oraz Światłowód S to 19 zł/mies. przez pierwszy rok po rabatach (od 13 miesiąca będzie to 107,99 zł/mies., a od 25 mies. 136,99 zł/mies. z rabatami). W świąteczny czas całość jest wzbogacona jeszcze o pakiet HBO i HBO Max na 2 miesiące w prezencie.Prezenty od Polsat Box od 8 listopada będzie promować kampania reklamowa z Jackiem Braciakiem i Wojciechem Mecwaldowskim, nawiązująca do świątecznego czasu przygotowań na przyjście św. Mikołaja. Spot telewizyjny emitowany m.in. w Polsacie, TVN i kanałach tematycznych tych stacji przenosi widzów z salonu Plusa i Polsat Box do domu rodziny z radością szykującej się na magiczny, świąteczny czas.Oprócz kampanii telewizyjnej w ramach promocji ofert świątecznych zaplanowano także działania online z wykorzystaniem wideo, display i promocję w social mediach oraz outdoor.