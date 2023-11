Świąteczne promocje Canal+

Łukasz Szewczyk

• Canal+ przedstawił pierwsze świąteczne promocje dla klientów zainteresowanych pakietami płatnej telewizji.

Pierwszą świąteczną propozycją Canal+ jest dostęp do paczkiz pakietem telewizji Entry+, która z okazji świąt jest oferowana za 0 zł przez pierwsze trzy miesiące i 25 zł/mies. przez pozostały okres zobowiązania. Oferta pozwala na dostęp do 71 kanałów telewizyjnych oraz sześciu kanałów premium Canal+. Paczka Canal+ Seriale i Filmy gwarantuje dostęp do seriali o produkcji oryginalnych Canal+, hitów kinowych oraz wielu nagradzanych polskich produkcji.Dzięki dostępowi do Canal+ Online klienci wybierający powyższa ofertę otrzymają również dostęp do 49 kanałów oraz bogatych bibliotek VOD ze swojej oferty na niemal dowolnym urządzeniu - telefonie, komputerze, tablecie, aplikacji na telewizorach Samsung, LG, Android TV oraz Apple TV.Paczkę Canal+ Seriale i Filmy można łączyć również z innymi pakietami telewizji - np. z pakietem Relax+, który oferuje dostęp do 89 kanałów telewizyjnych (59 online), czy pakietem Extra+, w którym znalazło się aż 161 kanałów telewizyjnych (123 online). Tutaj również obowiązuje promocja 0 zł przez pierwsze trzy miesiące. Po tym okresie ceny zmienią się odpowiednio na 35 zł/mies. i 65 zł/mies. przez pozostały okres zobowiązania.Klienci poszukujący sportowych emocji mogą zamienić paczkę Canal+ Seriale i Film na paczkę, która oprócz seriali i filmów oferuje dodatkowo dostęp do kanałów sportowych, na których można śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, Premier League (dwa wybrane mecze), LaLiga EA Sport, Ligue 1 Uber Eats, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej, NBA czy oglądać tenisowe zmagania Igi Świątek w cyklu turniejów WTA Tour.Paczkę Canal+ można kupić z pakietem Entry+, Relax+ i Extra+. od 45 zł/mies. i tak jak w przypadku wszystkich ofert telewizji satelitarnej otrzymać w cenie dostęp do serwisu Canal+ Online na niemal dowolnym urządzeniu.W świątecznych ofertach znalazły się również propozycje paczek dla zagorzałych fanów sportu oraz miłośników seriali i filmów: Pierwsza z nich oferuje dostęp do paczki Canal+ Sport z pakietem kanałów Entry+ w cenie 70 zł/mies. Paczka gwarantuje dostęp do pełnej oferty sportowej z kanałów Canal+ oraz kanałów. Druga to dostęp do paczki Canal+ z pakietem kanałów Entry+ orazorazza 100 zł/mies.Klienci wybierający dowolną ofertę telewizji satelitarnej mogą skorzystać również z dekodera 4K DualBOX+, który pozwala na odbiór telewizji w najwyższej jakości obrazu 4K HDR i dźwięku Dolby Atmos. Dekoder wykorzystuje najnowsze oprogramowanie Canal+, a po podłączeniu do internetu rozszerza swoje funkcje o dostęp do serwisu Canal+ Online z tysiącami programów na życzenie oraz wielu innych przydatnych funkcji, takich jak np. Backward EPG, Start Over, możliwość tworzenia własnej listy kanałów czy dostęp do aplikacji (np. Netflix).Dekoder 4K DualBOX+ jest oferowany z opcjonalnym dyskiem twardym o pojemności 500GB.