Programy TVP na MUX-3 od połowy grudnia w nowym standardzie nadawania

Łukasz Szewczyk

• W połowie grudnia zmieni się standard nadawania programów dostępnych na trzecim multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.

• Zmiana technologii nadawania umożliwi widzom odbieranie kanałów TVP w lepszej jakości - TVP Historia i TVP3 przejdą na standard HD.

Pierwszy etap przełączeń na nowy standard nastąpi w nocy z 14 na 15 grudnia 2023 roku i obejmie zachodnią część Polski, tj.: województwo zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie i śląskie.We wschodniej części Polski, tj. w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim, przełączenie będzie miało miejsce w nocy z 18 na 19 grudnia.Zmiana standardu nadawania poprzedzona zostanie przygotowaną przez TVP kampanią informacyjną, z udziałem Krzysztofa Ziemca i Tomasza Wolnego. W ramach kampanii na antenach Telewizji Polskiej oraz w mediach społecznościowych zostanie wyemitowanych ponad 2000 spotów informacyjnych. Tematy związane ze zmianą systemu nadawania będą też obecne w programach informacyjnych TVP, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków regionalnych.Widzowie, którzy wciąż korzystają ze starszych urządzeń odbiorczych - czyli telewizorów bądź dekoderów działających tylko w systemie DVB-T/AVC - po zmianie standardu nie będą już mogli wykorzystując ten sprzęt oglądać programów TVP nadawanych z MUX-3 w cyfrowej telewizji naziemnej, czyli TVP1, TVP2, TVP3, TVP Historia, TVP Sport i TVP Info. Wymiana urządzenia odbiorczego na spełniające standard DVB-T2/HEVC umożliwi dostęp do całej oferty programowej bezpłatnej telewizji naziemnej obejmującej blisko czterdzieści programów telewizyjnych, w tym kilkanaście programów Telewizji Polskiej. W oparciu o dostępne dane Nielsen Audience Measurement szacujemy, iż obecnie jeszcze około 200 tysięcy gospodarstw ma odbiorniki działające tylko w starszym standardzie.Celem kampanii będzie skuteczne dotarcie do tych wszystkich widzów z informacją o potrzebie wymiany sprzętu do połowy grudnia, tak aby do tego czasu jak najmniej gospodarstw domowych korzystało ze starych odbiorników.W ramach kampanii nie zabraknie też materiałów instruktażowych, przeznaczonych dla widzów, którzy już dzisiaj odbierają programy telewizyjne w nowym standardzie (np. TVP ABC, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Dokument czy TVP Nauka), ci będą musieli jedynie przestroić swoje odbiorniki i zaktualizować listę kanałów jeśli ta nie zaktualizuje się automatycznie.W celu zapewnienia tym widzom dodatkowego czasu na dostrojenie odbiorników, TVP będzie realizowała równoległą emisję wybranych programów zarówno na MUX-3, jak i na MUX-6. Będzie to dotyczyło:TVP1, TVP2, TVP Info w okresie od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.TVP ABC i TVP Kultura w okresie od 19 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.