Serial "The Curse" od stycznia w SkyShwotime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• SkyShowtime ogłasił datę premiery wyczekiwanego serialu "The Curse"

Współtwórcami, współscenarzystami i producentami wykonawczymi "The Curse" są Benny Safdie i Nathan Fielder. Bohaterami serialu są Whitney i Asher Siegel, nowożeńcy, którzy próbują przekonać do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku. Ich plany krzyżuje jednak Dougie - ekscentryczny producent, który widzi w ich historii świetny temat na reality show. Kiedy para zaczyna podejmować wątpliwe etycznie decyzje, ich konsekwencje szybko odbijają się na ich związku. Główne role w serialu grają Emma Stone, Nathan Fielder i Bennny Safdie . Gościnnie na ekranie pojawiają się nominowany do Oscara Barkhad Abdi, nominowany do Emmy Corbin Bernsen oraz Constance Shulman.The Curse to koprodukcja SHOWTIME oraz A24. Za reżyserię odpowiada Nathan Fielder. Producentami wykonawczymi serialu reprezentującymi wytwórnię Fruit Tree są Emma Stone, Dave McCary i Ali Herting. Josh Safdie pełni też funkcję producenta wykonawczego z ramienia wytwórni Elara.Premiera serialu "The Curse" będzie można obejrzeć od 5 stycznia 2024 roku w serwisie SkyShowtime. Pierwszych pięć odcinków serialu SkyShowtime Original, zostanie udostępnionych w dniu premiery, a pozostałych pięć swoją premierę będzie miało w piątek 16 lutego.