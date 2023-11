Serial "Django" od grudnia w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Zemsta za wymordowaną rodzinę.

• Kowboj, który wyrusza w podróż po postsecesyjnej Ameryce, by wymierzać sprawiedliwość za pomocą swojego rewolweru.

• Brudny od prochu świat pełen bezkresnych prerii, mrocznych charakterów i zadymionych salonów.

Rok 1872 na Dzikim Zachodzie, siedem lat po zakończeniu wojny secesyjnej. Django (Matthias Schoenaerts), zniszczony życiem rewolwerowiec, przybywa do New Babylon - miejsca na teksańskim odludziu, gdzie wszystkie wyrzutki społeczeństwa, kobiety i mężczyźni, przedstawiciele różnych ras i wyzwań żyją wolni i równi. Mieszkańcy nazywają to miejsce "schronem przed demonami, które rządzą światem poza murami tego miasta". Głównego bohatera do New Babylon pcha nadzieja na odnalezienie córki, którą dawno temu stracił. Na miejscu odkrywa, że jego Sarah (Lisa Vicari) - teraz 20-letnia kobieta, która nie chce mieć z ojcem nic do czynienia - ma poślubić założyciela miasta i byłego niewolnika Johna Ellisa (Nicholas Pinnock), na którego drodze stoi bezwzględnie walcząca o wpływy w mieście Elizabeth Turman (Noomi Rapace). Django, Sarah i John łączą siły, ale demony przeszłości będą ciążyć na tej relacji.Brutalny, bezwzględny i dwuznaczny moralnie - "Django" to pełnokrwisty western, który wciąga od pierwszego wystrzału, redefiniując i uwspółcześniając elementy tego gatunku. Serial pokazuje problematykę społecznych i politycznych rozłamów w świecie Dzikiego Zachodu, w których znajdujemy odbicie dzisiejszej rzeczywistości. Zdaniem reżyserki modern western to tylko pozornie męski świat.- mówi Francesca Comencini, reżyserka serialu.W obsadzie plejada świetnych aktorów: nagrodzony Cezarem Matthias Schoenaerts ("Rust and Bone", "Dziewczyna z portretu"), Noomi Rapace (światową sławę przyniosła jej rola Lisbeth Salander w ekranizacji słynnej trylogii Stiega Larssona "Millenium"), Nicholas Pinnock ("Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Fortitude"), Lisa Vicari ("Dark") oraz Benny O. Arthur ("Berlin Alexanderplatz").Twórcami "Django" są Leonardo Fasoli oraz Maddalena Ravagli. znani z produkcji takich jak "Gomorrah", "Zero Zero Zero" czy "Nieśmiertelny".Premiera 10-odcinkowej produkcji od 1 grudnia 2023 roku w Canal+ Online i Canal+ Premium.