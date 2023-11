Canal+ unowocześnia telewizję w nowym ofertach (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Canal+ startuje z kolejnymi promocjami na dostęp do pakietów telewizji, tym razem z okazji trwającego Black Week

Kilka dni temu Canal+ ogłosił oferty świąteczne . Teraz, z okazji Black Week Canal+ oferuje dostęp do paczki Canal+ Seriale i Filmy z pakietami telewizji satelitarnej za 0 zł przez pierwsze trzy miesiące, dekoderem 4K DualBOX+ w ofercie za 0 zł i bez opłaty aktywacyjnej oraz dostępem do Canal+ online dla każdego klienta bez dodatkowych opłat. W ten sposób Canakl+ unowocześnia telewizję, dając dostęp nie tylko do oferty satelitarnej, ale również telewizji i bibliotek VOD online na niemal dowolnym urządzeniu, w tym również na dekoderze 4K DualBOX+.Nowe promocje wspiera kampania reklamowa realizowana m.in. w telewizji. W spocie reklamowym wystąpiło dwóch dziennikarzy Canal+, czyli Marcin Rosłoń oraz Piotr Glamowski.Kreację do kampanii przygotował dział marketingu Canal+. Za produkcję spotu (w reżyserii Piotra Onopa) odpowiadał dom produkcyjny Under Ski Tower, a media do kampanii kupiła agencja Havas Media.Kampania reklamowa oprócz telewizji jest realizowana również w stacjach radiowych, social media i punktach sprzedaży.