To on stoi za fenomenem F1. Serial "Lucky!" w Viaplay (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Serial "Lucky" ukazuje nieopowiedzianą dotąd historię legendarnego prezesa najszybszej serii wyścigowej świata, bohatera niezliczonych skandali i romansów, znajomego i przyjaciela najbardziej wpływowych polityków - Berniego Ecclestone'a.

Już od piątku 24 listopada na platformie Viaplay dostępny będzie pierwszy z ośmiu odcinków serialu dokumentalnego, opowiadającego niezwykłą historię jednej z najbardziej znaczących, a zarazem kontrowersyjnych postaci w historii wyścigów samochodowych. Bernie Ecclestone przez ponad czterdzieści lat panował nad bezwzględnym światem Formuły 1. Produkcja 'Lucky!' to niesamowita podróż przez świat superszybkich aut, śmiertelnego ryzyka, wpływowych polityków, pięknych kobiet, sławy i ogromnych pieniędzy.- tłumaczy Ecclestone, w nawiązaniu do tytułu serialu.Barwne, enigmatyczne i bezwzględne podejście Ecclestone'a katapultowało Formułę 1 do pozycji światowego fenomenu, który znamy obecnie i już na zawsze zmieniło krajobraz sportów motorowych. Brytyjczyk to bez cienia wątpliwości postać równie legendarna, co kontrowersyjna.Enzo Ferrari, Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton - tych legend Formuły 1 nie trzeba nikomu przedstawiać. Od samych nazwisk może zakręcić się w głowie... Wszyscy wymienieni odgrywają ważną rolę w historii Berniego Ecclestone'a. Brytyjczyk nie stronił też od spotkań z gwiazdami filmu i muzyki oraz najważniejszymi politykami, z którymi omawiał szczegóły dalszej ekspansji Formuły 1. Legendą owiane są jego tajne negocjacje z Władimirem Putinem, dotyczące organizacji Grand Prix Rosji, w czasie kiedy armia 'zielonych ludzików' wkraczała na Krym. Jedno jest pewne - serial 'Lucky!' jest równie nietuzinkowy, jak losy jego głównego bohatera!Ecclestone przeszedł długa drogę - od fana do kierowcy, następnie menedżera kierowcy, właściciela zespołu i wreszcie absolutnego szefa Formuły 1. Dzięki serii bezwzględnych posunięć zyskał całkowitą kontrolę nad Formułą 1, którą utrzymał aż do 2017 roku, kiedy to w wieku 86 lat postanowił usunąć się w cień.Pierwszy odcinek serialu 'Lucky!' zostanie udostępniony na Viaplay już w ten piątek, 24 listopada. Premiera następnych odcinków serialu będzie następowała w każdy kolejny piątek.