Serial "Lawmen: Bass Reeves" od grudnia w SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

• SkyShowtime ogłosił datę premiery serialu "Lawmen: Bass Reeves"

• W roli głównej występuje producent wykonawczy serialu, nominowany do nagrody Emmy David Oyelowo.

Serial "Lawmen: Bass Reeves" zadebiutuje w SkyShowtime już 18 grudnia, kiedy do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki produkcji. Kolejne odcinki będą pojawiały się co poniedziałek. Serial dostępny będzie wyłącznie w SkyShowtime.W roli głównej pierwszego sezonu tej serialowej antologii występuje jej producent wykonawczy, nominowany do nagrody Emmy David Oyelowo. Na ekranie towarzyszą mu Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, laureat honorowego Oscara Donald Sutherland oraz nominowany do Emmy Dennis Quaid.Serial opowiada mało znaną historię najbardziej legendarnego stróża prawa na Dzikim Zachodzie i pokazuje drogę Reevesa (Oyelowo) od niewolnika do pierwszego czarnoskórego szeryfa na zachód od Missisipi. W czasie służby aresztował ponad 3000 kryminalistów, ale odznaka była dla niego również brzemieniem, które kładło się cieniem na życiu jego ukochanej rodziny. "Lawmen: Bass Reeves" to początek nowej serialowej antologii, której kolejne części będą poświęcone innym legendarnym stróżom prawa i bandytom, którzy zapisali się na kartach historii.W obsadzie znaleźli się między innymi Joaquina Kalukango, Lonnie Chavis, Grantham Coleman, Tosin Morohunfola, Dale Dickey, Rob Morgan, Ryan O'Nan, Margot Bingham, Mo Brings Plenty, Justin Hurtt-Dunkley i Bill Dawes. Gościnnie występują Shea Whigham i Garrett Hedlund.Twórcą, producentem wykonawczym i showrunnerem serialu Lawmen: Bass Reeves jest Chad Feehan. Na liście producentów wykonawczych znaleźli się też nominowany do Oscara Taylor Sheridan, David Oyelowo, David C. Glasser, Jessica Oyelowo, David Permut, Christina Alexandra Voros, Ron Burkle, Bob Yari i David Hutkin. Za powstaniem serialu stoją wytwórnie MTV Entertainment Studios, 101 Studios, założona przez Sheridana Bosque Ranch Productions oraz założona przez Oyelowo Yoruba Saxon. Za dystrybucję odpowiada firma Paramount Global Content Distribution.