"Czas na lepsze" w Czwórce, Polsat Play i Super Polsat

Łukasz Szewczyk

• "Czas na lepsze" to program o marzeniach, które inspirują do zmian

Program przedstawia sylwetki czterech osób, których historie są przykładami na to, że chęć do zmiany może w ogromnym stopniu wpłynąć na jakość życia. Ci z pozoru zwyczajni ludzie pokażą, jak ich codzienność nabrała barw dzięki odrobinie motywacji i determinacji, by żyć lepiej. Ta seria to optymistyczna opowieść o sile pasji, która pomaga w przełamywaniu własnych słabości.W serii poznamy m. in. Panią Małgorzatę, której doskwierał brak pewności siebie i rutyna, która wkradła się w jej życie. Kobieta, obserwując zmiany, jakie zaszły w jej wyglądzie, postanowiła wprowadzić ruch do codziennych aktywności: wsiadła na rower, którym początkowo jeździła tylko do pracy. Z czasem zamiłowanie do dwóch kółek przerodziło się w pasję, która pomogła Pani Małgorzacie odzyskać świetną formę, z optymizmem spojrzeć na siebie i świat. Ponadto, zdecydowała się na protezę, a wraz z nią na piękny uśmiech. Dzięki tym zmianom jej marzenie stało się rzeczywistością: została zaproszona do udziału w profesjonalnej sesji fotograficznej.Kolejną opowieścią w programie jest historia 49-letniego Marcina: ojca, podróżnika i radiowca o wielkich ambicjach. Bohater zmęczony brakiem ładnego uśmiechu oraz życiem w ciągłym ruchu, postanowił zadbać o siebie i zaczął szukać metody na wyciszenie. Tak odnalazł pasję i sposób, by odzyskać równowagę - deskę SUP, na której przemierza lokalne jeziora. Jak sam przyznaje w programie "doświadczenie nauczyło go, że nie warto się poddawać".O tym, jak zmieniło się życie bohaterów programu, widzowie będą mogli się przekonać oglądając "Czas na lepsze" w telewizyjnej Czwórce (od 25 listopada w soboty o godz. 14:50), w Polsat Play (od 27 listopada w poniedziałki o godz. 15:00 ) oraz w Super Polsat - od 29 listopada - w środy o godz. 14:05Partnerem programu jest firma Haleon, właściciel marki Corega.