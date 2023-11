Grudzień w Eleven Sports. Starcia FC Barcelony z Atlético Madryt i Juventusu FC z SSC Napoli

Łukasz Szewczyk

• Grudzień upłynie w ELEVEN SPORTS pod znakiem wielkich piłkarskich emocji w czołowych europejskich ligach.

• Głównymi wydarzeniami tego miesiąca będą mecze FC Barcelona - Atlético Madryt i Juventus FC - SSC Napoli, w których zaprezentują się największe gwiazdy futbolu.

W obecnym sezonie LALIGA EA SPORTS zgodnie z przewidywaniami dominują Real Madryt, FC Barcelona i Atlético Madryt, ale w gronie zespołów walczących o najwyższe cele sensacyjnie znajduje się również Girona FC. Oprócz tej czwórki spore aspiracje zgłaszają też inne kluby, na przykład Athletic Club, Real Sociedad czy Real Betis. Różnice punktowe są niewielkie, dlatego żadna z czołowych drużyn nie może odpuścić grudniowych spotkań, które mogą znacząco zwiększyć lub zmniejszyć ich szanse na tytuł. Na pierwszy plan wysuwa się mecz potęg FC Barcelona kontra Atlético Madryt, w którym wystąpią między innymi Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, João Félix i Álvaro Morata. Blaugrana i Atléti imponują skutecznością, dlatego kibice mogą spodziewać się atrakcyjnej gry i wielu bramek. W nadchodzącym miesiącu rywalem Barçy będzie także Valencia CF, która pod wodzą trenera Rubena Barajy prezentuje odważny i ofensywny futbol. W innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Real Betis podejmie Real Madryt. Ekipa z Sewilli postara się w nim przedłużyć trwającą od końcówki maja serię meczów bez porażki u siebie, natomiast Jude Bellingham i spółka spróbują udowodnić, że to oni są głównym kandydatem do mistrzostwa.Najważniejsze transmisje:• FC Barcelona (Robert Lewandowski) - Atlético Madryt, 3 grudnia, 21:00• Real Betis - Real Madryt, 9 grudnia, 16:15• Valencia CF - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 17 grudniaPierwsze miesiące nowych rozgrywek Serie A pokazały, że walka o mistrzostwo Włoch będzie w tym sezonie o wiele bardziej zacięta niż w poprzedniej kampanii. Wśród poważnych kandydatów do scudetto są między innymi Inter Mediolan, Juventus FC, AC Milan, Atalanta Bergamo i broniące trofeum SSC Napoli. Różnice punktowe w czołówce są małe, dlatego kolejne miesiące powinny być niezwykle ciekawe. W grudniu wyjątkowo trudne zadanie czeka wspomniane Napoli, którego barw broni Piotr Zieliński. Najpierw Azzurri zmierzą się z Interem, który, głównie za sprawą Lautaro Martíneza, jest aktualnie najskuteczniejszym i najbardziej widowiskowo grającym zespołem we Włoszech. Następnie ekipa z Neapolu zagra z mającym w swoim składzie Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika Juventusem FC. Jednym z hitów nadchodzącego miesiąca będzie też konfrontacja Juve z walczącą o miejsce na podium AS Romą Nicoli Zalewskiego.Najważniejsze transmisje:• SSC Napoli (Piotr Zieliński) - Inter Mediolan, 3 grudnia, 20:45• Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik) - SSC Napoli (Piotr Zieliński), 8 grudnia, 20:45• Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik) - AS Roma (Nicola Zalewski), 30 grudnia, 20:45Paris Saint-Germain i OGC Nice to dwa kluby ligi francuskiej, które mają najwięcej powodów do radości po ponad trzech miesiącach rywalizacji w sezonie 2023/24. O ile można było spodziewać się, że w czubie tabeli znajdzie się Kylian Mbappé wraz z kolegami, o tyle obecność w niej ekipy z Nicei jest pewnym zaskoczeniem. Znakomita gra polskiego bramkarza Marcina Bułki i umiejętność wykorzystywania swoich szans w ofensywie sprawiły, że to zespół z Lazurowego Wybrzeża jest największym konkurentem PSG w walce o mistrzostwo Francji. Ambitne plany mają jednak także między innymi AS Monaco, LOSC Lille, Stade de Reims i RC Lens. W grudniu dojdzie do bardzo ciekawie zapowiadających się bezpośrednich starć czołowych drużyn. Najpierw rewelacyjne na własnym stadionie OGC Nice podejmie Stade de Reims, które spisuje się szczególnie dobrze na wyjazdach. Następnie na Stade Pierre-Mauroy dojdzie do meczu pomiędzy Lille a Paris Saint-Germain. W trzech ostatnich spotkaniach pomiędzy tymi klubami padło łącznie aż 21 bramek. Czy również tym razem piłkarze urządzą kibicom festiwal strzelecki?Najważniejsze transmisje:• OGC Nice (Marcin Bułka) - Stade de Reims, 10 grudnia, 13:00• LOSC Lille - Paris Saint-Germain, 17 grudniaSL Benfica, Sporting CP oraz FC Porto to zespoły, które wiodą prym w bieżących rozgrywkach ligi portugalskiej, ale w grze o mistrzostwo kraju wciąż pozostaje kilka innych drużyn. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się emocjonująco i każdy punkt będzie na wagę złota. W kluczowym dla układu w czołówce tabeli meczu Sporting podejmie Porto. Klub z Lizbony chce przedłużyć swoją imponującą, trwającą od lutego, passę spotkań bez porażki na własnym stadionie. Może to być jednak trudne, bo ostatnią ekipą, z którą przegrali u siebie, było właśnie FC Porto. Ozdobą tego widowiska będzie konfrontacja znakomitych strzelców - Viktora Gyökeresa w barwach gospodarzy z Mehdim Taremim po stronie gości.Najważniejsza transmisja:• Sporting CP - FC Porto, 18 grudnia, 21:15W grudniu odbędą się mecze drugiej rundy zasadniczej fazy rozgrywek o piłkarski Puchar Anglii. W zmaganiach na tym etapie biorą udział zespoły występujące na co dzień w niższych ligach, a najlepsze z nich na początku 2024 roku przystąpią do rywalizacji z drużynami Premier League i Championship. W grudniu kibice zobaczą w akcji zarówno popularne kluby, jak choćby Wigan Athletic, Blackpool FC, Bolton Wanderers, Reading FC czy AFC Wimbledon, jak również ekipy półamatorskie, na przykład Ramsgate FC. W pierwszej rundzie padło mnóstwo goli i podobnie powinno być tym razem, bo większość uczestników nie ma nic do stracenia i jest to dla nich jedna z niewielu okazji do zaprezentowania się szerszej publiczności.Mecze 2. rundy• 1 - 4 grudniaW dotychczasowych rundach rozgrywek o Puchar Niemiec doszło do kilku wielkich sensacji, dzięki czemu wskazanie faworyta do końcowego triumfu jest niezwykle trudne. Na placu boju nadal pozostają takie kluby jak Borussia Dortmund, VfB Stuttgart czy będący rewelacją obecnego sezonu w Niemczech Bayer 04 Leverkusen. Zdecydowanym szlagierem 1/8 finału będzie konfrontacja zespołów ze Stuttgartu i Dortmundu, które w przeszłości w sumie aż osiem razy sięgały po Puchar Niemiec. Defensywa BVB musi pilnować przede wszystkim skutecznego Serhou Guirassy'ego, który zdobywa dla VfB mnóstwo bramek i w klasyfikacji strzelców ustępuje jedynie niesamowitemu Harry'emu Kane'owi. Stosunkowo łatwiejsze zadanie czeka ekipę z Leverkusen, która spotka się z SC Paderborn. Czy dowodzeni przez trenera Xabiego Alonso piłkarze Bayeru potwierdzą swoją nadzwyczajną formę?Transmisje:• Mecze 1/8 finału, 5 - 6 grudnia (m.in. VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, 6 grudnia, 20:45)