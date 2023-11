SkyShowtime na grudzień. "Super Mario Bros. Film", "Szybcy i wściekli 10"

Łukasz Szewczyk

• Hity platformy SkyShowtime na grudzień

SERIALE(od 18 grudnia) opowiada o legendarnym stróżu prawa i jego walce z bandytami na Dzikim Zachodzie. Reeves (David Oyelowo) uznawany jest za najbardziej bohaterskiego stróża prawa na Dzikim Zachodzie. Po Rekonstrukcji działał na Terytorium Indiańskim jako federalny oficer pokoju i zasłynął schwytaniem ponad 3000 groźnych przestępców bez odniesienia ani jednej rany! Lawmen: Bass Reeves to początek serialowej antologii, której kolejne części będą poświęcone innym legendarnym stróżom prawa i bandytom, którzy zapisali się na kartach historii.(od 18 grudnia). Sammy to niezależna młoda kobieta, która ma dość aplikacji randkowych, zaś Tom jest mężczyzną o czułym sercu, który swoje już w życiu przeszedł. Między nieznajomymi zaczyna iskrzyć, gdy podchmieleni spotykają się przypadkiem w budce karaoke i niespodziewanie zaczynają wspólnie śpiewać, znakomicie się przy tym bawiąc. Wkrótce decydują się na związek bez zobowiązań, ale rodzące się między nimi uczucia wszystko komplikują. Sammy wkrótce odkrywa też, że w życiu Toma jest jeszcze inna kobieta - jego sześcioletnia córka. Miłość rozkwita tu w miejscu zderzenia dwóch światów, ale wyzwania związane ze współczesnym randkowaniem sprawiają, że trudno się jej rozwijać.Grudzień w SkyShowtime to także kontynuacja seriali "Dreamland", "Fellow Travelers", "Frasier", "Special Ops: Lioness".FILMY(od 10 grudnia). Legendarne aktorki - Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Steenburgen - powracają. W wyczekiwanym sequelu znów spotykamy najlepsze przyjaciółki z klubu książki: Diane (Keaton), Vivian (Fonda), Sharon (Bergen) i Carol (Steenburgen), które tym razem wspólnie wybierają się do Włoch na wycieczkę życia. W filmie występują również Craig T. Nelson, Giancarlo Giannini, Andy Garcia i Don Johnson. Za kamerą ponownie stanął Bill Holderman.(od 15 grudnia) przenosi widzów w lata 90. XX w. i zabiera w wielką podróż w towarzystwie Autobotów. Prezentuje też nową frakcję - Maximali - która wspomaga pozostałych Transformersów w walce o Ziemię. Film wyreżyserował Steven Caple Jr., a główne role grają w nim Anthony Ramos i Dominique Fishback.(od 17 grudnia). Bijąca wszelkie rekordy seria "Szybcy i wściekli" przyspiesza w ostatnim rozdziale do niebotycznych prędkości i wzbija się na nowe wyżyny pod okiem reżysera specjalizującego się w kinowych hitach, Louisa Leterriera (The Transporter). Najnowsza część popędzi do krajów całego świata, aby każdy mógł zobaczyć, jak do akcji wraca wielu aktorów znanych z poprzednich filmów, w tym Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Sung Kung, Charlize Theron, Tyrese Gibson czy Chris (Ludacris) Bridges. Tym razem dołączają też do nich m.in. Jason Momoa i Daniela Melchior.(od 24 grudnia) to najnowsza przygoda opartą na serii popularnych gier Nintendo o wąsatym hydrauliku Mario i jego chudziutkim bracie Luigim, którzy próbują uratować księżniczkę Peach z łap potwornego Bowsera. W rolach głównych nagrodzona Złotym Globem Anya-Taylor Joy oraz mistrzowie komedii Chris Pratt i Charlie Day.