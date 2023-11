Startuje nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Weekend w TVN i Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich.

• Skoczkowie, na czele z Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą staną do rywalizacji w Ruce.

• Transmisje konkursów w Finlandii dostępne będą w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/24 czas zacząć. Od piątku do niedzieli skoczkowie będą rywalizować w Ruce, a ich zmagania transmitowane będą w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze. Komentarz na najwyższym poziomie zapewnią Marek Rudziński i Igor Błachut. Swoimi analizami i spostrzeżeniami prosto spod skoczni podzielą się Magdalena Pałasz i Jakub Kot, którzy będą gośćmi Sebastiana Szczęsnego i Damiana Michałowskiego w studiu TVN w Ruce. Wywiady ze skoczkami przeprowadzą Paweł Łukasik dla TVN i Kacper Merk dla Eurosportu 1. Eurosport 1 pokaże również piątkowe i niedzielne kwalifikacje. Piątkowe studio poprowadzi Paweł Kuwik, a w weekend widzów powita Michał Korościel. Ekspertami będą Krzysztof Biegun, Wojciech Topór i Marcin Kuźbicki.W weekend wielkie emocje czekają także na kibiców narciarstwa alpejskiego. W Killington rozegrane zostaną zawody z udziałem Maryny Gąsienicy-Daniel. Najlepsza polska alpejka rozpoczęła sezon od 13. miejsca w Soelden i po krótkiej przerwie wraca do rywalizacji o pucharowe punkty. Transmisja 2. przejazdu giganta w sobotę, a 2. przejazdu slalomu w niedzielę w Eurosporcie 1 po zakończeniu konkursów w Ruce.TVN Warner Bros. Discovery przygotowało dla miłośników skoków narciarskich kilka niespodzianek. Sobotni konkurs w Ruce transmitowany będzie nie tylko w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze, ale także na kanale youtube'owym Eurosportu. Nietuzinkowy komentarz zapewnią znani youtuberzy - Bartłomiej Szczęśniak (Mietczyński) i Dawid Myśliwiec (Uwaga! Naukowy Bełkot). Na kanale youtube'owym Eurosportu fani mogą obejrzeć nowe formaty. Fantasy Draft - skoki narciarskie to wyzwanie dla ekspertów, którzy wybierali drużyny złożone z pięciu skoczków i dwóch skoczkiń. Wyniki osiągane przez nich na skoczniach znajdą odzwierciedlenie w klasyfikacji Fantasy Draft. Swoje zespoły wybrali Magdalena Pałasz, Marek Rudziński, Igor Błachut, Sebastian Szczęsny, Jakub Kot i Marcin Kuźbicki, a ich wyborom przyglądał się, i celnie je komentował, Michał Korościel. Z kolei w pierwszym odcinku Podcastu Eurosportu gościem Piotra Karpińskiego był Adam Małysz. Rozmowa z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego - nie tylko o skokach - dostępna jest na YouTube Eurosportu. Od konkursów w Ruce na Facebooku i Instagramie Eurosportu publikowane będą również komiksowe relacje ze skoczni w cyklu "Skoki kreską Jacka Kowalskiego".Najważniejsze informacje dotyczące sezonu zimowego, artykuły, wywiady i materiały wideo będą publikowane na stronie eurosport.pl, a także w mediach społecznościowych kanału.Plan transmisji:Piątek (24 listopada):•15:30,(Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)komentarz: Marek Rudziński, Igor BłachutSobota (25 listopada):• 15:45, narciarstwo alpejskie, Killington, gigant kobiet, 1. przejazd (Eurosport Extra w Playerze)komentarz: Marcin Szafrański, Rafał Głowacki•15:50,(TVN, Eurosport 1 i Player)komentarz: Marek Rudziński, Igor Błachut• 18:45, narciarstwo alpejskie, Killington, gigant kobiet, 2. przejazd (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)komentarz: Marcin Szafrański, Rafał GłowackiNiedziela (26 listopada):• 14:30,(Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)komentarz: Marek Rudziński, Igor Błachut• 15:45,(TVN, Eurosport 1 i Player)komentarz: Marek Rudziński, Igor Błachut• 15:45, narciarstwo alpejskie, Killington, slalom kobiet, 1. przejazd (Eurosport Extra w Playerze)komentarz: Marcin Szafrański, Rafał Głowacki• 18:45, narciarstwo alpejskie, Killington, slalom kobiet, 2. przejazd (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)komentarz: Marcin Szafrański, Rafał Głowacki