Wielkie derby Włoch, francuski szlagier - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ostatni weekend listopada widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć prestiżowe derby Włoch, w których drugi w tabeli Serie A Juventus FC zmierzy się z liderem, Interem Mediolan.

• Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik i spółka staną naprzeciw takich gwiazd jak Lautaro Martínez czy Marcus Thuram.

W nadchodzący weekend na boiskach Serie A nie ma ważniejszego wydarzenia jak Derby d'Italia, czyli konfrontacja Juventusu FC z Interem Mediolan. Bezpośrednie starcia tych utytułowanych klubów są gwarancją zaciętej rywalizacji od pierwszej do ostatniej minuty. Podobnie może być tym razem, bo stawką ich meczu na Allianz Stadium będzie fotel lidera rozgrywek. Stara Dama jest na drugim miejscu i ma zaledwie dwa punkty straty do prowadzących w tabeli Nerazzurrich. W barwach Juve powinni zagrać Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik, a w szeregach gości pojawi się skuteczny duet Lautaro Martínez - Marcus Thuram. Po obu stronach nie zabraknie także innych gwiazd, więc kibice mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie. Co ważne drużyny z Turynu i Mediolanu notują świetne passy i pozostają niepokonane od końcówki września. Która z nich będzie miała więcej powodów do radości po zakończeniu najbliższego spotkania?Gorąco będzie z pewnością też na Gewiss Stadium, gdzie piąta w tabeli Atalanta Bergamo podejmie czwarte SSC Napoli. Oba zespoły dzieli zaledwie jeden punkt, dlatego w tym meczu zwycięstwo będzie niezwykle cenne. Gospodarze postarają się przełamać serię trzech porażek z ekipą Piotra Zielińskiego. Z kolei Azzurri, których po dziesięciu latach ponownie poprowadzi trener Walter Mazzarri, spróbują pokazać, że sensacyjna porażka z Empoli FC w poprzedniej kolejce była tylko wypadkiem przy pracy i nadal na poważnie myślą o obronie scudetto.Real Madryt nie poniósł ani jednej porażki w ostatnich siedmiu ligowych kolejkach, ale wciąż nie jest w stanie awansować na pozycję lidera rozgrywek. W najbliższy weekend Królewscy zagrają na wyjeździe z trudnym do pokonania przed własną publicznością Cádiz CF. Nękany przez kontuzje zespół trenera Carlo Ancelottiego przystąpi do tego starcia w nietypowym, ale wciąż silnym składzie. Kibice gości liczą między innymi na doświadczenie Luki Modricia i Toniego Kroosa oraz błyskotliwość i skuteczność Rodrygo i Joselu. Warto jednak przypomnieć, że drużyna z Kadyksu jest dobrze zorganizowana i straciła z tym sezonie u siebie zaledwie pięć bramek. To oznacza, że sforsowanie jej defensywy nie będzie łatwe i Los Blancos muszą nastawić się na trudną przeprawę.W ten weekend widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji także Gironę FC, która po trzynastu kolejkach jest sensacyjnym liderem LALIGA EA SPORTS. Ekipa z Katalonii zmierzy się na własnym stadionie z piątym w tabeli Athletic Club. Zapowiada się sporo emocji, bo w spotkaniach z udziałem tych klubów pada dużo goli. Gospodarze pokładają swoje nadzieje przede wszystkim w Artemie Dowbyku, który w czterech ostatnich ligowych występach strzelił w sumie cztery gole. Natomiast po stronie gości szczególnie groźny powinien być Gorka Guruzeta, zdobywca dwóch istotnych bramek w meczu poprzedniej kolejki z Celtą Vigo, wygranym przez zespół z Kraju Basków 4:3.W 13. kolejce ligi francuskiej na pierwszy plan wysuwa się szlagierowe spotkanie Paris Saint-Germain z AS Monaco. Ekipa z Paryża jest na pierwszym miejscu w tabeli, a drużyna z Księstwa zajmuje trzecią pozycję i ma do lidera tylko trzy punkty straty. Jedną z atrakcji meczu z udziałem dwóch najskuteczniejszych klubów ligi francuskiej będzie snajperski pojedynek Kyliana Mbappé z Wissamem Ben Yedderem. Ten pierwszy nie przestaje zachwycać formą i niebywałą skutecznością. Tylko w swoich trzech ostatnich występach w klubie i reprezentacji zanotował w sumie sześć trafień i cztery asysty. Natomiast drugi jest najlepszym strzelcem zespołu trenera Adiego Hüttera i kluczowym zawodnikiem w jego ofensywie.Sporych emocji powinna dostarczyć także konfrontacja OGC Nice z Toulouse FC. Klub z Lazurowego Wybrzeża jako jedyny nie ma na koncie porażki w bieżących rozgrywkach, a w siedmiu ostatnich spotkaniach nie stracił ani jednego gola. Tak niezwykły bilans to spora zasługa Marcina Bułki, który śrubuje rekord pod względem liczby czystych kont. Tym razem polskiego bramkarza postara się pokonać między innymi Thijs Dallinga, który imponuje skutecznością, a kilka dni temu zadebiutował w reprezentacji Holandii.Plan transmisji:Piątek (24 listopada):• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 21:00 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian ChabiniakSobota (25 listopada):• 15:00 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Piotr Czachowski• 16:15 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świrkula• 18:00 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejskistudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Piotr Czachowski• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 23:10- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (26 listopada):• 12:30 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 13:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:00 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 15:00 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 16:15 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 1 studio od 15:30)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Jakub Ostrowski, Michał Świrkula• 18:00 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Nowomiejski• 18:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 1, studio od 18:10, transmisja również w 4K)komentarz: Eryk Szpruch, Adrian Gatarekstudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:25, transmisja również w 4K)komentarz ze stadionu: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Święcicki• 20:45 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 23:10- magazyn (Eleven Spors 2)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (27 listopada):• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Marcin Nowomiejski• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 21:00 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)