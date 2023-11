Hity Ekstraklasy, Premier League, Ligue 1, mecz Barcelony - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Piłkarski weekend z Canal+ Sport

• Wszystkie spotkania 16. kolejki piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy.

• Dodatkowo hit Premier Legaue i rywalizacja Newcastle z Chelsea. Mecz FC Barcelony w LaLiga EA SPORTS oraz hit Ligue 1 Uber Eats z udziałem Marcina Bułki.

Wszystkie mecze 16. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy będzie można śledzić na sportowych antenach Canal+ i w serwisie streamingowym Canal+ Online. Rywalizacja rozpocznie się w Łodzi. Gospodarze będą szukać punktów w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Drużyna prowadzona przez Piotra Stokowca jest w bardzo trudnej sytuacji i musi natychmiast zacząć punktować, jeśli chce myśleć o utrzymaniu. Łodzianie ostatnie zwycięstwo odnieśli 20 sierpnia, natomiast Lubinianie nie wygrali w lidze od pięciu meczów, a dokładnie od 2 października. W drugim z piątkowych spotkań, o 20:30, na boisko w Białymstoku wybiegną piłkarze Jagiellonii i Piasta Gliwice. Gospodarze utrzymują trzypunktową stratę do liderującego Śląska Wrocław i w tym sezonie nie stracili jeszcze punktów przed własną publicznością. Dodatkowo podopieczni Adriana Siemieńca są najskuteczniejszą drużyną całej ligi i zdobyli już 36 bramek, co daje średnio ponad trzy gole na mecz.Sobotnie granie wystartuje w Częstochowie meczem Rakowa z Cracovią. Mistrzowie Polski muszą gonić czołówkę, a w ostatnim czasie regularnie przydarzają im się mecze, w których tracą punkty -- remis z Pogonią oraz Widzewem, czy porażka z Górnikiem. Drużyna z Krakowa zajmuje 15. miejsce i od pięciu meczów czeka na ligowe zwycięstwo. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową i każdy punkt w rywalizacji z Rakowem będzie dla "Pasów" na wagę złota. Chwilę po zakończeniu spotkania w Częstochowie przeniesiemy się do Szczecina. 5. w tabeli Pogoń podejmie na własnym stadionie Stal Mielec, która przez wielu ekspertów uznawana jest za jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego sezonu. "Portowcy" nie przegrali w lidze od sześciu spotkań i będą chcieli podtrzymać dobrą passę przeciwko ekipie z Podkarpacia. Zwieńczeniem sobotniego grania w PKO Bank Polski Ekstraklasie będzie pojedynek Legii Warszawa z Wartą Poznań. "Legioniści" w ostatnich pięciu spotkaniach ligowych wywalczyli tylko cztery punkty -- remis, wygrana i aż trzy porażki. Bilans bramkowy 3:9. Warszawski zespół, z 24. punktami na koncie, zajmuje obecnie szóstą lokatę i strata do lidera wynosi już dziewięć punktów. Gospodarze będą faworytem tego spotkania, jednak nie będzie to łatwe zadanie. Warta w trzech ostatnich meczach na wyjeździe aż trzykrotnie zachowała czyste konto i wygrała wszystkie trzy potyczki.W niedzielę rozegrane zostaną trzy ostatnie spotkania 16. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Kibice zobaczą między innymi pojedynek Puszczy Niepołomice z Górnikiem Zabrze, czy starcie chorzowskiego Ruchu z Koroną Kielce. Niedzielne emocje związane z PKO Bank Polski Ekstraklasą zakończy mecz Lecha Poznań z 9. w tabeli Widzewem Łódź. Gospodarze mają tylko punkt straty do drugiej Jagiellonii i w przypadku wpadki białostoczan mogą wkrótce zameldować się za plecami lidera. Z kolei Widzew w ostatnich meczach regularnie punktuje i zwycięstwo pozwoli łódzkiej drużynie zbliżyć się do czołówki ligowej tabeli.Ostatni mecz kolejki rozegrany zostanie w poniedziałek. Radomiak Radom na własnym stadionie podejmie lidera z Wrocławia. Śląsk spróbuje przedłużyć trwającą już 12. meczów ligową serię bez porażki, na którą składa się dziesięć zwycięstw i dwa remisy. Wrocławianie zgromadzili 33 "oczka" i o trzy wyprzedzają Jagiellonię Białystok. Natomiast drużyna Constantina Galki ma tyle samo punktów, ile wspominany niedawno Widzew, i również spróbuje postawić czoła zdecydowanemu faworytowi.Sobotnią rywalizację na hiszpańskich boiskach rozpocznie starcie na Campo de Futbol de Vallecas, gdzie Rayo Vallecano zmierzy się z FC Barceloną. "Blaugrana" po przerwie reprezentacyjnej powraca do rywalizacji w La Lidze osłabiona brakiem dwóch kluczowych zawodników. Na długie miesiące mistrzowie Hiszpanii stracili Gaviego, a z urazem wrócił też Marc-Andre ter Stegen. Najbliższy przeciwniki Roberta Lewandowskiego i spółki to zespół, który nie należy do łatwych rywali. W poprzednim sezonie Rayo pokonało u siebie Barcelonę 2:1. W innym spotkaniu Getafe podejmie Almerią i to gospodarze będą faworytem tej potyczki. Goście nie wygrali dotychczas ani jednego meczu i na ich koncie znajdują się tylko trzy "oczka". Sobotnia rywalizacja zakończy się pojedynkiem Atletico Madryt z Mallorcą. Podopieczni trenera Simeone tracą sześć punktów do lidera tabeli, ale mają jedno spotkanie rozegrane mniej. Dlatego komplet punktów przeciwko 17. drużynie ligowej tabeli to dla zespołu ze stolicy Hiszpanii obowiązek.W niedzielę Villarreal zmierzy się z Osasuną i będzie to rywalizacja sąsiadów w ligowej tabeli. Drużyna znana jako "Żółta łódź podwodna" zgromadziła dotychczas dwanaście punktów, a ich najbliżsi rywale mają na koncie czternaście "oczek". Oba zespoły potrzebują punktów, a to zwiastuje ogromne emocje. O 21:00 rozpocznie się kolejne spotkanie, a kibice będą świadkami meczu pomiędzy Betisem a Las Palmas.Newcastle United po porażkach z Borussią Dortmund oraz Bournemouth będzie chciało wrócić na zwycięską ścieżkę i wywalczyć komplet punktów, jednak nie będzie to łatwe zadanie. Rywalem popularnych "Srok" będzie Chelsea. Podopieczni trenera Pochettino prezentują coraz wyższy poziom. Potwierdził to ostatni mecz z Manchesterm City, który był fantastycznym widowiskiem i zakończył się remisem 4:4.W niedzielę na Goodison Park Everton podejmie Manchester United. Piłkarze "The Toffees" przystąpią do meczu z "Czerwonymi Diabłami" po tym jak władze Premier League odjęły im 10 punktów w związku z naruszeniem zasad Finansowego Fair Play. Drużyna z Merseyside wylądowała na przedostatnim miejscu, tracąc do pierwszej drużyny poza strefą spadkową dwa punkty. Jak pozaboiskowa sytuacja wpłynie na zespół Seana Dyche'a?Emocje związane z francuską ekstraklasą rozpoczną się w piątkowy wieczór. Spotkanie otwierające 13. kolejkę będzie hitem tej serii gier. Lider z Paryża podejmie na własnym stadionie trzecią drużynę ligowej tabeli -- AS Monaco. Tuż przed przerwą reprezentacyjną PSG wskoczyło na pozycję lidera. Mistrzowie Francji wygrali pięć meczów z rzędu, zdobywając w każdym minimum trzy bramki. Zespół z Księstwa również znajduje się w niezłej dyspozycji, a dodatkowo w ostatnim czasie zdecydowanie lepiej radzi sobie w rywalizacji bezpośredniej z Paryżanami. AS Monaco od trzech meczów pozostaje niepokonane w starciach z PSG, notując dwa zwycięstwa i remis.Sobotnią rywalizację otworzy mecz zespołu Przemysława Frankowskiego, który o ligowe punkty powalczy na terenie 17. drużyny ligowej tabeli -- Clermont. Lens po słabym początku wróciło na właściwe tory i na francuskich boiskach pozostaje niepokonane od 24 września. Następnie na kibiców czeka mecz o przysłowiowe "sześć punktów". Strasbourg, który do tej pory zgromadził dwanaście "oczek" zmierzy się na własnym stadionie z piłkarzami Olympique Marsylia, którzy wywalczyli dotychczas o jeden punkt więcej.Niedzielne emocje na francuskich boiskach rozpoczną się na Allianz Riviera. Gospodarze, z Marcinem Bułką w składzie, powalczą o pozostanie jedyną niepokonaną drużyną francuskiej LIGUE 1. Rywalem będzie drużyna z Tuluzy, która na ligowe zwycięstwo czeka od 1 października. W ostatnich tygodniach ich forma rośnie. Podopieczni trenera Martineza potrafili zremisować z Lille oraz pokonać Liverpool w rozgrywkach Ligi Europy. Kolejnym spotkaniem 13. kolejki będzie rywalizacja Rennes z Reims, początek punktualnie o 17:05. Tę serię gier zakończy rywalizacja w Lyonie, gdzie miejscowy Olympique zmierzy się z Lille. Gospodarze cały czas zamykają ligową tabelę i jak tlenu potrzebują punktów. Jednak faworytami niedzielnego spotkania będą goście, którzy plasują się na czwartym miejscu.Na piątek zaplanowane są dwa spotkania najlepszej koszykarskiej ligi świata. Punktualnie o 20:30 rozpocznie się mecz na szczycie konferencji wschodniej. Lider z Bostonu zmierzy się z trzecim zespołem tabeli -- Orlando Magic. Następnie niepokonani od pięciu spotkań Kevin Durant i spółka o utrzymanie tej serii powalczą z Memphis Grizzlies.Starcie wiceliderów, tak można zapowiedzieć sobotni mecz Oklahomy City Thunder z Philadelphią 76ers. Oba zespoły zajmują drugie lokaty w swoich konferencjach, a to zwiastuje fantastyczne widowisko na najwyższym poziomie. Natomiast w niedzielę na kibiców czeka wyjątkowe spotkanie. Damian Lillard, już w barwach Milwaukee Bucks, stanie naprzeciwko swojej byłej drużyny -- Portland Trail Blazers. Rozgrywający przez wiele sezonów zdobywał punkty dla Blazers i stał się legendą tej ​drużyny, teraz po raz pierwszy stanie po drugiej stronie barykady.Plan transmisji:Piątek (24 listopada):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 20:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Daria Kabała-Malarz• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 20:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Mirosław Noculak• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 23:00 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Szymon Przedpełski, Radosław HyżySobota (25 listopada):• 13:55 LaLiga:(Canal+ Premium)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 13:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Mateusz Rokuszewski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Adam Szała• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Cezary Olbrycht, Jakub Kręcidło• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Żewłakow• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Filip Kapica• 22:10(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał Dębiński• 23:00 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Szymon SzewczykNiedziela (26 listopada):• 09:30(Canal+ Sport)Prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Trela• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Glamowski, Tomasz Wieszczycki• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Tomasz Ćwiąkala, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Mateusz Rokuszewski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Rafał Dębiński, Filip Kapica• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniak• 20:40 Ligue 1: Olympique Lyon - Lille (Canal+ Online)• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Grzegorz Kaczmarczyk• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech KijanowskiPoniedziałek (27 listopada):• 18:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Żewłakow• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała