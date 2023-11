Grudzień w Disney+. "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"

Łukasz Szewczyk

• Hity grudnia w Disney+

Wśród serialowych propozycji(od 20 grudnia). Percy Jackson wyrusza na niebezpieczną misję. Umykając potworom i wywodząc w pole bogów, podróżuje przez całą Amerykę, aby odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie totalnej. Po stracie matki Percy trafia do Obozu Herosów - azylu dla młodocianych półbogów. Gdy odkryje, że sam jest półbogiem, będzie musiał się wykazać i skonfrontować z własnym pochodzeniem, a w poszukiwaniu Krainy Umarłych narazi się na niebezpieczeństwo, ścigając wrogów. Misja, w której towarzyszą mu Annabeth i Grover, przybliży Percy'ego do odpowiedzi na nurtujące go pytania: jak ma się odnaleźć w świecie, w którym czuje się obcy, czy jeszcze kiedyś zobaczy się z mamą i czy zdoła poznać swoje przeznaczenie.Powraca(od 13 grudnia). W bezpośrednim nawiązaniu do sezonu pierwszego rodzina Calvinów wraca z obchodów bożonarodzeniowych, zostawiając wszystkim magiczną śnieżną kulę pod choinką. Podczas gdy magia świąt osiągnęła najwyższy poziom, Scott skupia się na przyszłości i mianuje Cala kolejnym Mikołajem. Ale nie tylko Cal jest częścią dziedzictwa Bieguna Północnego. Carol i Sandra mają do odegrania ważną rolę, gdy Scott przekształca Święta Bożego Narodzenia w pełnoprawną firmę rodzinną. Nieświadomy sytuacji na Biegunie Północnym, Magnus Antas, znany również jako "Zł Mikołaj", zostaje przypadkowo uwolniony i zbliża się, by pokonać Scotta Calvina.FILM(od 15 grudnia). Harrison Ford powraca do kultowej roli archeologa, Indiany Jonesa, w wyczekiwanej, ostatniej odsłonie słynnej serii. Wielka, oszałamiająca przygoda w różnych zakątkach świata pełna wyzwań, które wystawią na próbę siłę i wytrwałość głównego bohatera. Indiana Jones (Ford) musi za wszelką cenę chronić starożytny artefakt pozwalający zmienić bieg historii przed ludźmi, którzy chcą wykorzystać mechanizm dla własnych korzyści. Gwiazdorska obsada w składzie Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones i Mads Mikkelsen dba o to, aby "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" nieustannie trzymał w napięciu. Ekscytujący finał serii wyreżyserował James Mangold, scenariusz napisali: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp i James Mangold, postaci stworzyli zas George Lucas i Philip Kaufman.Zdobywca nagrody Tony, Ben Platt i Molly Gordon występują w komedii(Od 6 grudnia) jako Amos i Rebecca-Diane - dwójka przyjaciół, instruktorów na podupadającym obozie teatralnym w stanie Nowy Jork. Kiedy beztroski cyfro-buc Troy (Jimmy Tatro), przybywa by zarządzać obiektem i niechybnie doprowadzić go do ruiny, Amos, Rebecca-Diane i kierownik produkcji Glenn (Noah Galvin) łączą siły z kadrą i uczniami, by wystawić arcydzieło, które uratuje ich ukochane miejsce. "Obóz teatralny" został wyreżyserowany przez Molly Gordon i Nicka Liebermana na podstawie scenariusza Noah Galvina, Molly Gordon, Nicka Liebermana i Bena Platta, opartego na ich filmie krótkometrażowym.(od 22 grudnia). Andy lubi płatać figle, ale gdy nie dostaje prezentu od Mikołaja, domyśla się, że trafił na Listę Nicponi. Uważa, że to nie w porządku, więc zbiera nieznośną dziewiątkę, żeby zrobić skomplikowany skok na warsztat Mikołaja na biegunie północnym i odzyskać należne im prezenty.Wśród premier także m.im.(od 1 grudnia),(od 8 grudnia),(od 13 grudnia),(od 13 grudnia),(od 20 grudnia).