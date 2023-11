Netflix na grudzień. "1670", "Poskromienie złośnicy 2", "The Crown", "Rebel Moon" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na grudzień 2023

Netflix - wykaz premier na grudzień 2023 roku:

Serialowym wydarzeniem miesiąca będzie premiera polskiego serialu(od 13 grudnia). W tej zabawnej satyrze ambitny właściciel ziemski rozwiązuje problemy rodzinne i ściera się z chłopami, próbując za wszelką cenę zostać najsłynniejszym polskim szlachcicem.Zaplanowano także premierę polskiego filmu(od 29 grudnia). Miłość Kaśki i Patryka zostaje poddana próbie, bo oboje podejrzewają się nawzajem o zdradę. Jakby tego było mało, sąsiedzi wciąż wtrącają się w ich sprawy.SERIALPozostałe hity serialowe to m.in. finał(od 14 grudnia). Po bezpowrotnych zmianach we Wspólnocie Narodów królowa Elżbieta II zastanawia się nad swoim życiem i dziedzictwem. Przygotowuje też grunt dla swoich następców, Karola i Williama.(od 7 grudnia). Znowu nadchodzi świąteczne szaleństwo. Jednak tym razem Gianna jest zakochana i z radością czeka na Gwiazdkę -- nawet jeśli pojawiają się nowe problemy i zagrożenia.(od 7 grudnia). Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.(od 29 grudnia). W złotych czasach, przed wydarzeniami z "Domu z papieru", Berlin i jego zdolny gang zbierają się w Paryżu, żeby zaplanować jeden z najambitniejszych skoków w historii.(od 5 grudnia). Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.FILM(od 6 grudnia). Aby uczcić zaręczyny, Thea zabiera Jashana do domu, ale zderzenie jego indyjskich korzeni z norweskimi tradycjami jej rodziny powoduje, że święta są dalekie od idylli.(od 8 grudnia). Rodzinny wypad na weekend przybiera kiepski obrót, gdy cyberatak sprawia, że ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach pojawia się dwójka nieznajomych.(od 15 grudnia). Nieustraszona banda kurczaków łączy siły, aby ocalić swój gatunek przed nowym zagrożeniem -- pobliską farmą, która szykuje coś podejrzanego.(od 15 grudnia). Z rozmów przy obiedzie o przyszłości sielskiej farmy oliwek, którym towarzyszą śmiech i ważne wyznania, wyłania się obraz skomplikowanych relacji łączących tę rodzinę.(od 20 grudnia). Nietuzinkowa historia nieposkromionej, trwającej całe życie miłości Leonarda Bernsteina i Felicii Montealegre Cohn Bernstein. "Maestro" to również hołd dla życia, sztuki i rodziny.(od 22 grudnia). Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie tyrana, największą nadzieją na przetrwanie dla jej mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza nieznajoma.DOKUMENT(od 7 grudnia). Dzięki pokolorowanym nagraniom archiwalnym i rozmowom ze wszystkimi stronami konfliktu ten dokument przedstawia II wojnę światową z zupełnie nowej strony.(od 12 grudnia). Serial śledzi przygotowania poszczególnych zawodniczek i całej drużyny do Mistrzostw Świata FIFA 2023. W czasie turnieju widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak zespół czerpie z doświadczeń swoich poprzedniczek i jak kobiety wciąż walczą o równość w sporcie z myślą o swoich następczyniach.• od 1 grudniaSweet Home: Season 2• od 2 grudniaWitamy w Samdal-ri• od 4 grudniaDzienniki kropeluszek: Sezon 2• od 6 grudniaKrwawe WybrzeżeŚwięta jak zwykle• od 7 grudniaRodzina na pokazNienawidzę świąt: Sezon 2Moje życie z WalteramiZagubionaWysokie faleThe ArchiesII wojna światowa: Historie z frontuHilda: Sezon 3• od 8 grudniaKrwawa łódźZostaw świat za sobą• od 12 grudniaPiekło singli: Sezon 3Kevin Hart i Chris Rock: Na jednej sceniePod presją: Piłkarki USA przed mistrzostwami świata• od 13 grudnia1670InfluencerkaMistrzowie renowacji samochodów: Sezon 5Być jak Luísa Sonza• od 14 grudniaNa skrzydłach ambicji: Sezon 2The Crown: Sezon 6: Część 2Yu Yu Hakusho• od 15 grudniaUciekające kurczaki: Era nuggetsówCarol i koniec świataCo to będą za święta!FamiliaRozmowy z terrorystą: Twarzą w twarz z ETA• od 19 grudniaTrevor Noah: Where Was I• od 20 grudniaMiłość jest ślepa: Brazylia: Po ślubieCindy la Regia: Szkolne lataMaestroPoskromienie złośnicy 2• od 21 grudniaSuperagentki: Sezon 2Jak kwiaty w piasku• od 22 grudniaPotwór z GyeongseonguRebel Moon - część 1: Dziecko ognia• od 24 grudniaOpiekun moich dzieciWampir w rodzinie• od 26 grudniaDziękuję i przepraszam• od 27 grudniaHell Camp: Teen Nightmare• od 28 grudniaKonsjerżka Pokémonów• od 29 grudniaBerlinNA LICENCJILEGO Ninjago: Powstanie Smoków (1 grudzień)1408 (1 grudzień)Niedokończone życie (od 1 grudzień)Resident Evil: Witajcie w Raccoon City (2 grudzień)Kicia Kocia (5 grudzień)Zmierzch (9 grudzień)Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu (9 grudzień)Saga Zmierzch: Zaćmienie (9 grudzień)Saga Zmierzch: Przed świtem - część 1 (9 grudzień)Raport Pileckiego (14 grudzień)Buntownik z wyboru (15 grudzień)Chłopiec w pasiastej piżamie (15 grudzień)Zaklęta Ella (15 grudzień)Pulp Fiction (15 grudzień)Zwierzak (15 grudzień)Shaolin Soccer (15 grudzień)Flash (15 grudzień)W drodze: Film o Anthonym Bourdainie (16 grudzień)The Sparks Brothers (16 grudzień)Fantastyczny Matt Parey (20 grudzień)American Underdog (25 grudzień)Tajemnice Polskich Fortun (28 grudzień)