Lichota o "Zanchorze": Jedno z najprzyjemniejszych przeżyć aktorskich w mojej karierze

Łukasz Szewczyk

• Do tej pory widzowie kojarzyli "Znachora" przede wszystkim ze znakomitą rolą Jerzego Bińczyckiego.

• W nowej adaptacji powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza jego miejsce zajął Leszek Lichota.

• Aktor nie ukrywa, że na takie wyzwanie zawodowe czekał wiele lat.

• Film jest hitem Netflixa, bije rekordy popularności nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

- mówi agencji Newseria Lifestyle Leszek Lichota.Aktor podkreśla, że stając na planie danej produkcji, nigdy z góry nie zakłada, że na pewno spodoba się ona widzom i zdobędzie dużą popularność. Oczywiście on sam daje z siebie wszystko, by jak najlepiej wykreować postać, która została mu powierzona, ale o sukcesie filmu decyduje też wiele innych czynników.- podkreśla.Leszek Lichota nie ukrywa, że podrzucał reżyserowi do rozważenia pewne pomysły, których nie było w scenariuszu. Niektóre z nich doczekały się realizacji i znacznie wzbogaciły fabułę.- mówi.Tak właśnie została zrealizowana dosyć odważna scena, w której główny bohater kąpie się nago w rzece. Aktor przekonuje jednak, że nie chodziło im o to, by epatować nagością, ale odwrócić typową dla kina perspektywę i zawrzeć w tym kadrze pewne przesłanie.- mówi.Leszek Lichota zauważa, że kino musi iść z duchem czasu i się zmieniać, ponieważ coś, co kiedyś ludzi bawiło czy gorszyło, dziś już nie ma szans na wywołanie u widzów podobnej reakcji. Przed filmowcami stoi więc ogromne wyzwanie, by dotrzeć do coraz bardziej wymagających odbiorców żyjących w innych realiach.- dodaje aktor.Nowa adaptacja "Znachora" w reżyserii Michała Gazdy dostępna jest w serwisie Netflix. W postać Marysi, córki prof. Wilczura, wcieliła się Maria Kowalska, właścicielkę młyna Zośkę gra Anna Szymańczyk, hrabiego Czyńskiego - Ignacy Liss, a jego rodziców - Izabela Kuna i Mikołaj Grabowski.