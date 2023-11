BBC Studios uruchamia usługę BBC Podcasts Premium

Łukasz Szewczyk

• BBC Studios uruchomiło BBC Podcasts Premium, ekskluzywną usługę podcastów w ramach subskrypcji Apple, dla słuchaczy w 166 nowych krajach w Afryce, Azji, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

• BBC Podcasts Premium zapewnia wcześniejszy dostęp oraz możliwość słuchania bez reklam szeregu najpopularniejszych tytułów BBC w ramach Apple Podcasts.

Międzynarodowy start BBC Podcasts Premium zbiega się z premierą The Global Story, codziennego podcastu informacyjnego od BBC Studios i BBC World Service. Prowadzony przez Katyę Adler program The Global Story każdego dnia zagłębia się w jedną historię, oferując jej szeroki kontekst, czerpiąc z ekspertyzy najlepszych dziennikarzy BBC i wiedzy specjalistów z całego świata.- powiedziała Louise la Grange, SVP - Audio Distribution, BBC Studios. -- dodaje.Globalna ekspansja BBC Podcasts Premium następuje po wcześniejszych premierach w Nowej Zelandii (marzec) i Australii (maj) oraz w USA i Kanadzie w 2021 r. Od tamtego roku, czyli pierwszego uruchomienia usługi, BBC Podcasts Premium regularnie pojawia się w Top 10 najlepszych kanałów Apple'a, a jeden z jego podcastów "Dua Lipa: At Your Service" został uznany za jeden z najbardziej ulubionych programów wśród słuchaczy Apple Podcasts w roku 2023. Międzynarodowa premiera BBC Podcasts Premium to duży krok naprzód w rozwijającej się dystrybucji audio w BBC Studios. Na początku tego roku grupa BBC ogłosiła przeniesienie produkcji audio w wybranych gatunkach, w tym publicystycznych i rozrywkowych, z wewnętrznego zespołu produkcyjnego BBC do BBC Studios. Na czele nowej jednostki stanie Richard Knight, a międzynarodową dystrybucją zajmie się Louise la Grange.Dzięki BBC Podcasts Premium abonenci odblokowują wcześniejszy dostęp bez reklam do najlepszych programów BBC, w tym Good Bad Billionaire, Infinite Monkey Cage i Intrigue, a także popularnych programów newsowych, popkulturalnych, historycznych czy naukowych.Najbardziej polecane:- cotygodniowy podcast informacyjny i polityczny o USA prowadzony przez BBC News, który bada kwestie społeczne i kulturowe definiujące współczesną Amerykę.- najważniejsze artykuły dnia z BBC News; ukazuje się dwa razy dziennie w dni powszednie, raz dziennie w weekendy.- prowadzone jest przez Katyę Adler. Każdy odcinek koncentruje się na jednej historii ze świata i czerpie z ekspertyzy najlepszych dziennikarzy BBC i wiedzy specjalistów z całego świata.- Codzienny program o ekonomii i rynku pracy.- popowa artystka Dua Lipa prowadzi szczere, podnoszące na duchu i wnikliwe rozmowy z ludźmi, którzy najbardziej ją inspirują, na tematy takie jak samorozwój, seks, związki, psychodeliki i nie tylko.- Mark Chapman, Kelly Cates, Steve Crossman, Darren Fletcher i zespół Football Daily przedstawiają najnowsze wiadomości, spostrzeżenia, analizy i znanych gości z Premier League, WSL i Football League, a także szkockiej, międzynarodowej i europejskiej piłki nożnej.- Simon Jack i Zing Tsjeng dowiadują się, jak najbogatsi ludzie na świecie dorobili się miliardów, a potem ich osądzają. Czy są dobrzy, źli, czy po prostu jednymi z wielu?- profesor Brian Cox i Robert Ince prezentują dowcipne spojrzenie na świat oczami naukowców.- nieprawdopodobna, a jednak prawdziwa historia miłosna pomiędzy 80-letnią Carolyn, zamożną mieszkanką Cayucos, a 57-letnim Dave'em, bezdomnym byłym skazańcem. Podczas gdy córki Carolyn i widzowie debatują nad zaletami romansu Carolyn i Dave'a, dziennikarka śledcza BBC Sue Mitchell odkrywa brudne sekrety i horrory ukryte w przeszłości Dave'a.- Jeśli masz mało czasu, to jedyną rzeczą jaką powinieneś zrobić, aby poprawić swoje zdrowie i samopoczucie to posłuchać tego podcastu. Michael Mosley dzieli się zaskakująco prostymi wskazówkami, które - jak naukowo udowodniono - zmieniają życie na lepsze.- Lucy i zgrany zespół detektywów badają zbrodnie kobiet z XIX i XX wieku ze współczesnej, feministycznej perspektywy.- fabularna opowieść audio, w której Emily Morris wykorzystuje wydarzenia z 11 września, aby sfingować własną śmierć i uciec, aby rozpocząć nowe życie w Kalifornii jako Connie Prynne. Czternaście lat później, teraz z nastoletnią córką u boku, Connie mierzy się z diagnozą raka piersi. Musi zdecydować, jak wyjaśnić swoje kłamstwa, sekrety i samolubne decyzje. W rolach głównych Rosamund Pike i Hugh Laurie, na podstawie powieści Kim Hoopera.- Vishal to prawdziwy podcast kryminalny opowiadający o nierozwiązanym morderstwie 8-letniego londyńskiego ucznia, który zniknął w dniu królewskiego ślubu księcia Karola i Lady Diany ponad 40 lat temu. Prowadzony przez dziennikarza śledczego BBC Colina Campbella, 9-częściowa seria podcastów ukazuje funkcjonowanie rozległej sieci pedofilskiej działającej w Londynie i jego okolicach.- historie, których nikt nie chce opowiadać. Mroczne śledztwa BBC, pociąganie do odpowiedzialności wpływowych. Świat pełen mrocznych tajemnic.Usługa BBC Podcasts Premium jest już dostępna na kanale BBC Podcasts w serwisie Apple Podcasts za 13.99 zł miesięcznie. Dostępny jest 7-dniowy bezpłatny okres próbny.