Damięcki na okładce specjalnego wydania "Twój Styl" MAN

• W środę (29 listopada 2023 roku) ukaże się wydanie specjalne "Twojego Stylu" MAN

Okłądka pisma Twój STYL Man (nr 3/2023"

Nowy numer to okładkowy wywiad Mateuszem Damięckim - facetem z kręgosłupem, ale bez napięcia w karku. Choć czasem się spina, bo świat go wkurza. Gdyby były pastylki na łagodność, uzależniłby się od nich. Kiedy więc budzą się w nim demony, liczy do miliona, idzie na boks albo... na plan filmowy.W magazynie czytelnicy znajdą również obszerny dział poświęcony modzie, a w nim "Koniec logomanii" - na czym polega trend znany jako cichy luksus. Ma swoje niepowtarzalne zalety. Cichy luksus to rzeczy, które posłużą nie tyle latami, co dekadami.W dziale tym redakcja przedstawia także cztery najważniejsze miasta na modowej mapie świata. Każde z nich ma swój unikalny styl. Londyn moda męska z lat 20. XX wieku to skarbnica inspiracji. Paryż francuska nonszalancja to sprawdzony sposób, by zawsze wyglądać dobrze. Nowy Jork Odrobina zabawy modą? Mocne kolory, luźne kroje i sportowe akcesoria. Mediolan ponadczasową klasykę wyróżnia wysoka jakość. Warto w nią zainwestować!Ponadto w numerze znajdą się również materiały o sportach ekstremalnych, rozmowy z Andrzejem Bargielem, Łukaszem Czepielą i Kajetanem Kajetanowiczem, wywiad z Tomaszem Włosokiem, który miał być dziennikarzem, ale... okazało się, że kiepsko wypada przed kamerą. Został więc aktorem... a dziś jest jednym z najlepszych, motoryzacja oraz podróże kulinarne - rozmowa z Bartkiem Kieżunem o kuchni śródziemnomorskiej o tym, co różni dania w Neapolu od dań w Umbrii, o przyszłości wegetarianizmu i przeszłości pierogów.Cena pisma 14,99 zł.