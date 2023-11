Polska premiera trzeciego sezonu serialu "Punkt wyjścia" FilmBox+

Łukasz Szewczyk

• Oddana służbie w policji idealistka będzie próbować zmienić tragiczny bieg wydarzeń. Czy da się zapobiec cudzym błędom?

• Czy można mieć pełną kontrolę nad swoim życiem i otoczeniem?

• Trzeci sezon "Punkty wyjścia" w FilmBox+

Każdy sezon "Punktu wyjścia" (oryg. "Plan B") przybliża widzom zupełnie nową historię i nowych bohaterów. Nie inaczej jest w trzecim sezonie serialu. Mylène, 39-letnia policjantka, przechodzi trudny okres po zakończeniu kilkuletniego związku. Kobieta była też głęboko przywiązana do syna swojego partnera i źle znosi rozłąkę. Sytuacji nie polepsza fakt, że w swoim życiu zawodowym czuje się bezradna wobec niesprawiedliwości, z jaką codziennie się spotyka. Mylène zaczyna tracić wiarę w swoją sprawczość i w obraną drogę kariery. Wszystko zmienia jedna, z pozoru rutynowa interwencja rodzinna. Sytuacja wymyka się spod kontroli i na miejscu dochodzi do tragedii, a kobieta zaczyna zastanawiać się, czy mogła zapobiec najgorszemu scenariuszowi. Odkrywa, że istnieje tajemnicza firma, która może jej pomóc cofnąć bieg wydarzeń, a Mylène może nareszcie mieć realny wpływ na sytuację. Policjantka postanawia, że nie dopuści do rodzinnej tragedii. By to zrobić, będzie musiała nie tylko cofnąć czas, ale też działać na styku prawa i nagiąć własny kodeks moralny. Trzeci sezon Punktu wyjścia to psychologiczna opowieść o kobiecie, która w swoich wysiłkach zmiany losu przypadkowej rodziny odkrywa samą siebie.Serial "Punkt wyjścia" miał światową premierę w 2017 roku. Do dziś powstały cztery sezony tej produkcji. W 2018 roku tytuł zdobył nagrodę Gémeaux Kanadyjskiej Akademii Kina i Telewizji w kategorii Najlepszy Program Dramatyczny. "Punkt wyjścia" to produkcja kanadyjskiej firmy KOTV.Premiera trzeciego sezonu serialu "Punkt wyjścia" 29 listopada na platformie FilmBox+.