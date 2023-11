Łukasz Szewczyk

Wiosną nowy sezon "99 Gra o wszystko VIP" w TTV

• "99 Gra o wszystko VIP" rusza po raz czwarty

• Uczestnicy poprzednich edycji zawalczą o zwycięstwo z bohaterami nowym programów TTV

Fot. TTV

W nowej serii zobaczymy, jak walczą "starzy wyjadacze" z "młodymi wilkami". O zaliczeniu zadania decyduje jak zwykle to, żeby nie zostać na szarym końcu. Komu uda się uniknąć ostatniego miejsca i awansować do finału? Co okaże się przydatne w drodze do finału, doświadczenie czy determinacja nowych uczestników?





Wszystkie trzy serie polskiej wersji "99 - Gra o wszystko. VIP" okazały się prawdziwymi hitami stacji, osiągając zdecydowanie lepsze wyniki niż średnia oglądalność anteny. Ze względu na ogromne zainteresowanie,



Czwarta seria liczyć będzie aż 8 odcinków i zadebiutuje na antenie TTV wiosną 2024 roku. Za jej produkcję odpowiada GPlus Production.