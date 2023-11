"Niedorzecznik". Nowy serial radiowy TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Startuje nowy serial radiowy TOK FM zatytułowany "Niedorzecznik", którego autorem jest Michał Janczura.

• Trzyodcinkowy serial opowiada o wydarzeniach z kadencji Mikołaja Pawlaka, kiedy prawa dziecka schodziły na drugi plan, a ich miejsce w działaniach odchodzącego Rzecznika Praw Dziecka zajmowały polityka i ideologia.

Obecny Rzecznik Praw Dziecka kończy pięcioletnią kadencję w połowie grudnia. Michał Janczura przyjrzał się jego aktywnościom i podejmowanym decyzjom, wskazując momenty, w których polityka i prywatne przekonania stawały się ważniejsze od działań w obronie praw tych, których ślubował bronić.5-letnia Sylwia podstępem zabrana od dziadków w tajemniczych okolicznościach, bez paszportu i dokumentów opuszcza kraj. Kilka dni później odnajduje się u ojca w Kanadzie. Kluczową rolę odgrywa w tej sprawie Rzecznik Praw Dziecka i łódzka kancelaria, która ma lokal w tej samej kamienicy co Mikołaj Pawlak. Kulisy tej sprawy i wielu innych odsłania reporter TOK FM Michał Janczura w serialu "Niedorzecznik". Dziennikarz wraca do głośnych spraw, ale też ujawnia sytuacje, o których nie mówiły telewizje i nie pisała prasa, a które dotykały konkretne dzieci. Przywołuje wymowne milczenie rzecznika w wielu kwestiach, a jednocześnie przypomina kontrowersyjne opinie i oceny wypowiadane przez niego przy różnych okazjach.Premiera pierwszego odcinka serialu "Niedorzecznik" już w środę 29.11. Kolejne będą ukazywać się co tydzień. Całość zostanie udostępniona subskrybentom TOK FM Premium na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Wszystkich odcinków będzie można również wysłuchać na antenie Radia TOK FM w każdą środę od 29 listopada br. po godz. 20:00 w audycji "Mikrofon TOK FM".